Demandan amparo por construcción en Valle El Ángel

Los afectados presentaron una demanda de amparo contra el Ministerio de Medio Ambiente por aprobar un permiso ambiental.

La Asociación Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS El Salvador) presentó una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional en contra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la vulneración a los derechos constitucionales al debido proceso administrativo, medio ambiente sano, al acceso a la información pública, al agua y derecho a la seguridad jurídica.

Alejandro Henríquez, miembro del Foro del Agua, del Colectivo Salvemos Valle El Ángel y de Ecos, aseguró que el permiso ambiental que se entregó al proyecto urbanístico tiene irregularidades: "el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió un permiso ambiental a favor del proyecto Urbanístico Valle El Ángel el 24 de noviembre 2020. Este permiso ambiental es el resultado de un procedimiento administrativo que ha tenido diversas anomalías".

Entre los derechos vulnerados están el derecho al debido proceso, pues Henríquez dijo que desconocen cuáles han sido las valoraciones, los criterios y las vulneraciones que el Ministerio tuvo al respecto de la carta de oposición que Ecos presentó el 4 de septiembre de 2019.

Sobre el derecho al medio ambiente sano, los afectados dijeron que el estudio del impacto ambiental a Valle El Ángel plantea la construcción sobre el suelo clase siete y que conforme a la Ley Forestal, este tipo de suelo tiene un uso forestal, no comercial. "No puede cambiarse el uso. Está prohibido por la peligrosidad que tiene ese tipo de suelo. Sin embargo, el Ministerio lo aprobó y no ha previsto el impacto acumulado y el cambio climático. Debe considerarse todo el daño que ha tenido la zona por la intervención de diferentes proyectos", enfatizó Henríquez.

Judith Barrera, miembro del Colectivo Salvemos Valle El Ángel, manifestó que si esta situación se sigue dando, las comunidades dejarán de recibir agua hasta de las pipa. "Hay 5,000 familias que se van a ver afectadas con esta construcción, ya estamos viendo afectaciones, la calidad y cantidad de agua que recibimos es bastante baja. Se tiene que comprar pipas de agua y también se están pagando recibos a ANDA", señaló.

Además, agregó que el agua que las pipas llegan a vender es del río Chacalapa y que este se verá afectado con el proyecto porque bajaría demasiado el caudal del río. Ya luego las familias ni siquiera podrán comprar agua.

"Como medida cautelar pedimos que suspenda la vigencia del permiso ambiental y que quede temporalmente prohibido que la familia Dueñas intervenga en la zona y que la situación vuelva al estado en que se encontraban antes, eso cuando se admita la demanda", aclaró Alejandro Henríquez.

IRREGULARIDADES

Los afectados aseguraron que hay muchas irregularidades en el permiso que otorgó el Ministerio de Medio Ambiente a la sociedad Dueñas Hermanos Limitada. Dijeron que se están concensionando recursos que solo la Asamblea Legislativa puede hacer. Denunciaron que con el proyecto urbanístico son 17 millones de litros de agua al día para el nuevo proyecto.