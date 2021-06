Demandan crear Ley General del Agua

Una Ley General del Agua, así como la ratificación en la Constitución del derecho humano al agua, fueron de las demandas de las organizaciones en el marco del Día Mundial del Medioambiente, que se celebra cada 5 de junio.

En mayo la nueva Asamblea Legislativa envió al archivo el avance de 111 artículos que llevaba el estudio de esta ley que unificada los cinco anteproyectos que distintas entidades entregaron a la Asamblea anterior.

Las organizaciones exigen que, de donde sea que venga la propuesta, respete cinco puntos que para ellos son innegociables en esa ley.

"Esperamos que cualquier anteproyecto que presente cualquier organización, partido o el presidente, vamos a demandar siempre que se respeten y se contemplen esos cinco puntos de honor no negociables: la gestión pública, y con eso queremos decir que no queremos a ninguna gremial privada dentro del ente rector del agua, no nos referimos solo a la ANEP sino a cualquier sector empresarial", manifestó, Santiago Rodríguez, miembro del Foro del Agua.

Los otros cuatro punto de los que Rodríguez habla son: el agua como un derecho humano con enfoque de cuenca, una gestión pública con participación de la sociedad civil, una gestión sustentable de las cuencas hidrográficas y un régimen económico y financiero justo. Estos puntos han sido definidos, en conjunto, por las organizaciones.

El presidente de la República, Nayib Bukele, ha dicho, en ocasiones anteriores, que sería Frederick Benítez, comisionado presidencial del Agua quien elaboraría un nuevo anteproyecto por parte del Ejecutivo. Sin embargo, según el Diario Oficial con fecha 1 de junio, la presidencia derogó el decreto que dio origen a la creación de esta figura. De modo que el anteproyecto sigue en el limbo.