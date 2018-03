Demandan en el TEG a titulares del MINTRAB y SIS

Lee también

El diputado y empresario del partido ARENA Ernesto Muyshondt demandó ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) a la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, y a la secretaria de Inclusión Social y ex primera dama de la República, Vanda Pignato.A Guevara la acusa de haber filtrado documentos de una demanda que dos trabajadores hicieron en contra de Muyshondt en la Dirección General de Trabajo y lo acusaban de despidos y de adeudarles dinero en concepto de prestaciones laborales. Respecto a Pignato, Muyshondt dijo que la secretaria se valió de su cargo para dañar su imagen al hacer uso de la información que presuntamente Guevara filtró.“Violándose toda ética profesional y gubernamental y prevaleciéndose de su cargo, se filtraron imágenes de la denuncia laboral y de otros documentos originales relacionados con este caso y fueron a parar directamente tanto al medio de comunicación con clara afiliación partidaria efemelenista conocido como ÚLTIMA HORA SV, quienes difundieron públicamente dicha denuncia así como también la hicieron llegar a la Secretaría de Inclusión Social, desde donde, por ser mi persona no solo empresario sino también diputado de la República de El Salvador, he sido víctima de ataques calumniosos por parte de la titular de dicha dependencia de Estado”, se lee en el segundo párrafo del documento que presentó Muyshondt.Basándose en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 30 de la Ley de Ética Gubernamental, el diputado solicitó sanciones para las dos funcionarias.Empleados del TEG dijeron que no había un plazo específico para darle respuesta a la demanda.