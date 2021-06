Demandan nombramiento de fiscal general

El abogado Herbert Danilo Vega Cruz interpuso ayer una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el nombramiento de Rodolfo Delgado como fiscal general de la República que fue juramentado el 1.º de mayo de 2021.

El demandante argumenta que la elección del actual fiscal general infringió "los requisitos de moralidad y capacidad notoria, la independencia político- partidaria, los requisitos de probidad del Abogado RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES, es más fue propuesto y elegido arbitrariamente, ya que no se cumplió con el proceso que exige la Constitución en los arts. 72 ord. 3º., 86, 131 ord. 19, 192 inc. 3º., y 177 de la Constitución de la República.", dicta la demanda.

En la demanda también se explica que la Asamblea Legislativa no justificó, ni probó la urgencia del trámite y tampoco cumplió con el proceso de convocatoria pública para los abogados que quisieran postularse al cargo de fiscal general, por tanto el pleno legislativo incumplió el proceso de verificación y documentación.

Añade en el documento, que el diputado Cristian Guevara fue quien pidió y propuso a Rodolfo Delgado y luego procedieron a su nombramiento. Asimismo, enfatiza en que el diputado Numan Salgado procedió a leer la hoja de vida de Delgado y a la votación nominal y pública del cargo que, posteriormente, fue aprobado con 64 votos a favor, para el periodo del 2 de mayo de 2021 al 5 de enero de 2022.

Demanda de inconstitucionalidad. En el documento el abogado Herbert Danilo Vega Cruz argumenta los motivos de inscontitucionalidad del nombramiento de Rodolfo Delgado como fiscal general.

El demandante añade que para la justificación de la dispensa de trámite, es preciso que los diputados proponentes expongan las razones que pueden llevar a calificar un asunto como notoriamente urgente y asevera que no se llevó a cabo: "Esto no sucedió, no se cumplió y por esas razones debe declararse inconstitucional el artículo único del Decreto Legislativo número 5, de fecha 2 de mayo de 2021, publicado en el Diario Oficial, número 82, Tomo 431, de fecha 2 de mayo de 2021, en el consta la elección del Abogado RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES como Fiscal General de la República".

Rodolfo Delgado fue nombrado por la Asamblea Legislativa que en su mayoría está conformada por diputados de Nuevas Ideas, a la medianoche del 1 de mayo de 2021, para sustituir, de forma inmediata, al exfiscal Raúl Melara, que minutos antes había sido destituido. Desde entonces, la destitución de Melara y la juramentación de Delgado ha sido criticada por no respetar el debido proceso.

Otros demandas

En la misma sesión plenaria, los diputados de la Asamblea Legislativa destituyeron a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, proceso en el que ya se habían presentado dos demandas por dichos nombramientos, pero que se declararon improponibles.