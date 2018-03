Demandar a LPG no tiene sentido dicen ARENA, GANA, PCN y PDC

Lee también

Como un “atentado a la libertad de prensa y el ejercicio periodístico” catalogan algunos diputados de los partidos ARENA, GANA, PCN y PDC las últimas acciones realizadas por el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en contra de LA PRENSA GRÁFICA y de una periodista de El Diario de Hoy.En el primero de los casos anunció una demanda por dar a conocer información pública relacionada con la millonaria compra de cámaras para un sistema de videovigilancia para el municipio de San Salvador, que se pagará con fondos municipales.Para Ernesto Muyshondt, diputado de ARENA, la demanda anunciada por el alcalde es algo que se ve recurrentemente en gente de “izquierda antidemocrática y que ven a los medios como adversarios”, por lo que consideró que estas no tienen fundamento.“Son demandas que no van a proceder, porque no tienen ningún sustento jurídico que la sustente. Simplemente creo que es un berrinche por parte de Nayib Bukele, para atentar en contra de un medio que tiene un gran prestigio, como es LA PRENSA GRÁFICA”, agregó Muyshondt.Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, dice que las investigaciones periodísticas “no deben recibir como respuesta demandas” por parte de los funcionarios públicos.“Las investigaciones no deben tener como respuesta una demanda. La libertad de prensa es importante fortalecerla y respaldarla”, agregó Gallegos.El anuncio de la demanda en contra de LA PRENSA GRÁFICA lo confirmó el alcalde el miércoles por la mañana, luego de que él consideró que con la publicación se causó “daños al honor, la moral e integridad” de él y la de los concejales afines a él que votaron por iniciar las acciones legales.Por su parte, el jefe de fracción del PDC, Rodolfo Parker, consideró que las acciones anunciadas van en contra de los principios de la civilización.“Me parece inaudito el que se busque demandar a un medio de comunicación cuando está cumpliendo con su responsabilidad social, cuando está cumpliendo con su rol de informar”, expresó Parker.Mientras tanto, el subjefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz, dijo que los funcionarios deben estar conscientes de que al optar a un cargo público se exponen al escrutinio público.“Desde el momento que nosotros optamos a estos cargos, estamos expuestos al escrutinio público... Siendo funcionarios no se puede estar prohibiendo a nadie la entrada a conferencias”, expresó el diputado Almendáriz.El diputado Misael Mejía, del partido FMLN, defendió las acciones que hizo el alcalde.