Dengue acumula alza del 304 % en El Salvador

Los casos sospechosos de dengue han aumentado 304 % anual, de acuerdo con el último boletín semanal de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (MINSAL). Según el corredor endémico que publicó la cartera de Estado, el dengue se encuentra en zona de alarma, pero tres médicos consideran que el gráfico no refleja correctamente lo que apuntan las cifras.

El boletín, correspondiente a la semana epidemiológica número 15, reporta un acumulado de 3,777 casos sospechosos de dengue hasta el 16 de abril pasado, es decir, 2,843 más en comparación con el mismo período del año anterior.

Solo para la semana 15, comprendida entre el 10 y el 16 de abril, los casos sospechosos sumaron 378. Sin embargo, en la gráfica del corredor endémico, el MINSAL ha colocado ese punto por debajo de la escala de los 200 y no cerca de la escala de 400 (ver gráfica).

“Es una actividad inusual que esté en zona de epidemia, por lo que debe verificarse el porcentaje de positividad de laboratorio para confirmar si se debe a dengue o a otra enfermedad febril”.



Wilfrido Clará, epidemiólogo

"Lo que se puede afirmar es que la gráfica está mal elaborada. Se trata de una inexactitud y este tipo de inexactitudes no se esperan en los sistemas de vigilancia de alta calidad o de razonable calidad. Debe ser inmediatamente corregida o aclarada, porque es un error muy grueso, muy notorio, que no cumple con los estándares de vigilancia", valoró el epidemiólogo Wilfrido Clará.

Si ese punto se hubiera graficado cerca de la escala de los 400, los casos sospechosos se habrían ubicado en la zona epidémica, no en la zona de alarma. "Hay que revisarlo, porque lo que hace es subestimar la magnitud de la actividad de los sospechosos de dengue; y los subestima bastante, porque visualmente la etiqueta está ubicada cerca de los 200 o un poquito menos, cuando la realidad es que son 378", añadió Clará.

El exviceministro de Salud, Eduardo Espinoza, no descartó una alteración intencional. "Es difícil decir si la ubicación errada del dato en la zona de seguridad es voluntaria o fruto de la ignorancia, aunque con los antecedentes del manejo de la pandemia (de covid-19), de la manipulación y del subregistro de datos, uno tiende a creer que se trata de esto", declaró. "Estos errores no ocurren, porque la gente que hace estos gráficos ese es su día a día", insistió.

A juicio del epidemiólogo Alfonso Rosales, sin embargo, no existen motivos para pensar que podría tratarse de una manipulación deliberada de la información: "Lo que yo me pregunto es a quién están tratando de engañar. No creo, porque no tiene ningún interés político", expresó.

LA PRENSA GRÁFICA buscó a la Dirección de Comunicaciones del MINSAL para consultar sobre el gráfico del corredor endémico, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Fumigación. El MINSAL asegura que ha realizado varias jornadas de fumigación para combatir al zancudo transmisor del dengue.

Persiste el bajo testeo

Los 378 casos sospechosos de dengue de la semana 15 superan las cifras registradas en los últimos cinco años para el mismo período, según información del MINSAL recabada por LPG Datos.

Para el epidemiólogo Clará, con una enfermedad endémica pueden ocurrir brotes en cualquier momento, por lo que ante este comportamiento, que para él es una "señal de alerta epidemiológica", las autoridades deberían estarse preguntando cuál es el porcentaje de positividad de las pruebas de laboratorio, para así determinar si se trata de un brote epidémico de dengue o de otra enfermedad febril.

“Esto va a continuar subiendo, no le quepa la menor duda. Va a traer consecuencias, porque se van a llenar los hospitales; no van a haber camas disponibles para otros pacientes que las necesiten”.



Eduardo Espinoza, exviceministro de salud

Ese testeo, no obstante, es bajo a juicio de los epidemiólogos. A pesar de que el total de sospechosos de dengue suma 3,777 en lo que va del año y 466 hospitalizaciones (248 % más que en 2021), el MINSAL solo ha realizado 230 pruebas, es decir, apenas han cubierto al 6.1 % de los casos.

El boletín indica que el 41 % de las 230 pruebas dieron positivo a dengue.

"Son bien poquitas pruebas las que se han tomado, pero sí parece ser dengue, porque una persona febril y con dolor de cabeza puede tener cualquier enfermedad, pero ya decir que más del 40 % es positivo a dengue, es bastante indicio de que el brote sí corresponda a dengue", explicó Clará.

Para su colega Rosales, no confirmar los casos por pruebas significa que Salud está realizando una vigilancia sindrómica, basada en la sintomatología, cuando lo que se necesita es vigilancia genotípica, buscando un cambio de serotipo del virus. "Indudablemente hay un marcado aumento cuando se compara este año con el anterior, casi hay cuatro veces más casos sospechosos. Si yo estuviera en el Ministerio de Salud, me saltarían las banderas rojas, porque en estos casos lo que generalmente ocurre es que hay un cambio del serotipo del dengue", explicó.

Criaderos. Las autoridades de Salud piden a la población que prevenga la proliferación de zancudos con la eliminación de criaderos.

Comunidades

Eduardo Espinoza aseguró que el régimen de excepción ha afectado el trabajo del personal de salud y tiene miedo de entrar a las comunidades. “O entran con la policía y se convierten en objetivo militar de las pandillas, o sencillamente no entran. Así que no le quepa duda de que la epidemia de dengue va a arreciar”, concluyó.