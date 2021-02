Denuncia por descargas de aguas negras

Habitantes de la colonia Divina Providencia, en el municipio de Armenia, Sonsonate, denunciaron que las descargas de aguas negras en la quebrada conocida como La Periquera, que desemboca posteriormente en el río agua caliente, se convirtió en un foco de contaminación.

Según los pobladores, las descargas fueron activadas por personal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), y que a pesar de las denuncias impuestas siguen sin tener una solución.

Según dijeron, ANDA realizó trabajos durante el 2019 en el sistema de alcantarillados del municipio, activando esta nueva descarga de aguas contaminadas.

Luis Meléndez, encargado de la unidad ambiental de la Alcaldía de Armenia, dijo que esta descarga no está en el sistema de aguas negras donde reciben el tratamiento respectivo por lo que señaló que lo ideal es suprimirla .

"Ellos (ANDA) en lugar de seguir el tradicional sistema, activaron esta descarga que está provocando daño a la población con el mal olor y al mismo tiempo la flora y fauna en esta zona de tipo bosque, y que a largo plazo puede ir minando el suelo lo cual pone en riesgo en tiempos de invierno a estas viviendas", dijo Meléndez.

"El mal olor es insoportable. Estamos expuestos a que los niños o adultos se enfermen, además eso también atrae moscas. Antes esto no era así, pero la descarga de aguas negras es fuerte y no es normal que esté prácticamente al aire libre y termine en un río. Deben cuidar no dañar el medioambiente", manifestó uno de los habitantes.