Denuncia por despido en centros penales

Un exempleado de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias, denunció que fue despedido arbitrariamente y exige a las autoridades su reinstalo de inmediato.

"Me despidieron ilegalmente de acuerdo a la orden de Osiris Luna, director de Centros Penales, orden que da a la gente de recursos humanos para que me notificaran el despido, sabiendo ellos que yo estaba por Ley de Salarios y que tendría que llevar un procedimiento a través de la Comisión del Servicio Civil", señaló.

El afectado señaló que por estar amparado por la Ley de Salarios él tuvo que haber cometido tres faltas graves para haber sido despedido, pero que en su caso jamás sucedió.

A pesar que ha recurrido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al Ministerio de Trabajo y al Juzgado de lo Laboral le dijeron que ninguno era competente para su caso.

Por el momento el caso de despido injustificado está en el Tribunal del Servicio Civil, pero no ve muchas esperanzas ya que asegura que el director de Centros Penales está generando presión para que no trabajen el caso.

"Lo que a mí no me parece es que Osiris Luna y su representante estén solicitando que se declare incompetente el Juzgado cuando está la información y los papeles donde dice que estoy por Ley de Salarios. Mi empleo no era de confianza, mi trabajo era exclusivamente operativo", detalló.

Esta persona dijo que llegará a las últimas consecuencias y que si el Tribunal se declara incompetente, el caso deberá pasar hasta la Sala de lo Constitucional, si es posible.

Y aunque el exempleado de Centros Penales asegura que siempre estuvo bajo jefaturas donde su desempeño era meramente técnico y no de confianza, asegura que su despido tiene que ver con cuestiones políticas.

"Al final no tengo nada que perder en esta situación. Después de todo llevaré el proceso hasta agotar todas las instancias, porque no es justo que por simples cuestiones políticas me hayan quitado el trabajo", aseguró.