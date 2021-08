Denuncian falta de medicinas en unidad de salud

Pacientes que acuden a la Unidad de Salud en el municipio de Santa Isabel Ishuatán, de Sonsonate, denunciaron la escasez de medicamentos en dicho centro asistencial, así como la falta de una ambulancia.

"He venido en ocasiones y no tienen medicamentos, y muchas veces uno no tiene dinero para ir a comprar a la farmacia", dijo la paciente Idublina Sánchez.

Añadió que en ocasiones, debido a la falta de medicamentos en la unidad de salud, prefieren ir a la clínica municipal. Igual sucede cuando se requiere del servicio de ambulancia, deben solicitar la ambulancia municipal.

Roberto Hernández, habitante de la localidad, comentó que si la ambulancia de la alcaldía no está disponible, los pobladores deben pagar un transporte privado para que los traslade al hospital de Sonsonate, aunque sea en condiciones inadecuadas.

Se buscó al director de la unidad de salud, pero a través de una enfermera dijo que no estaban autorizados para hablar con los medios de comunicación y negó la deficiencia de medicamentos.