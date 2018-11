Denuncian 19 despidos en Alcaldía de Verapaz

Un total de 19 empleados de la Alcaldía de Verapaz (San Vicente) han sido notificados de forma verbal que serán despedidos, denunciaron representantes de los afectados, quienes afirman no les han explicado cuales serían las justificaciones.

Aseguran también que desde hace tres meses reciben acoso laboral, lo que consideran es una forma de presionar para que renuncien a sus cargos, ofreciendo a algunos el retiro voluntario.



“Somos 19 empleados que hemos sido informados que hasta el 31 de diciembre llegaremos trabajando en la Alcaldía. Yo tengo seis años de trabajar aquí, por tanto considero que se trata de un despido”, manifestó Ligia Cecibel Alférez, facilitadora de la casa de encuentro juvenil.

La alcaldía verapacense pasó a ser administrada por el partido ARENA tras los comicios electorales pasado, ser parte de la planilla que anteriormente estaba en manos del FMLN sería, según los denunciantes, la razón de la decisión del actual jefe municipal José Francisco Domínguez Verapaz, ya que el número de empleados municipales ronda los 36, por lo que se prescindiría de un 80 % de personal. .

Alférez confirmó que interpusieron una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ya que de ser cesados de sus labores injustificadamente violenta sus derechos y vulnera el de sus familias que dependen incaicamente del ingreso económico de ellos.

Por su parte, Fidel Antonio Barahona, síndico de la comuna, dijo que es “falso” que se estén dando despidos como señalan los trabajadores, ya que lo que hacen es “no renovación de contratos”.

“La no renovación de sus contratos, eso es lo que está promoviendo la Alcaldía, es algo muy diferente a despidos. En este caso la municipalidad ya no estima conveniente prorrogar el contrato, todo es con base a ley”, indicó el funcionario.

Justificó además, que están planeando una reingeniería al interior de la Alcaldía, en las que se estaría valorando cerrar plazas o hacer cambios debido a personas con dificultades de salud o no afines al cargo.

Apuntó que debido a que la comuna no tiene fondos suficientes para indemnización, se negocia con los empleados que ya no laborarán un plan de pagos, a lo cual los afectados dicen no estar de acuerdo, ya que si “despiden deben tener el dinero para indemnizarlos en un 100% como manda la ley”.