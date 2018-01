Denuncian a M. Pereira por quitar propaganda

Numan Pompilio Salgado García, diputado de San Miguel por GANA, interpuso una denuncia contra el alcalde Miguel Pereira por actos arbitrarios, luego de que empleados de la comuna borraron con pintura 14 murales que contenían propaganda y los colores del partido naranja.

Salgado confirmó que el documento acusatorio fue presentado el martes por la tarde ante la Junta Electoral Departamental de San Miguel (JEM), con la finalidad de que el alcalde ordene el cese de la destrucción de su propaganda y restituya aquellos murales que ya pintó.

“Lo que quiero que quede claro es que hubo una denuncia contra mi hermano Wilfredo Salgado y no contra Numan Salgado, y la resolución del Tribunal Supremo Electoral no hace mención de mi nombre, por lo que la comuna no debió pintar mis murales”, dijo el legislador que aspira reelegirse para un segundo período dentro de la Asamblea Legislativa.

Will Salgado también reaccionó contra la medida tomada por Pereira, reconociendo que existe una resolución del TSE que ordena a la municipalidad quitar todos los murales que mandó a pintar en diversos puntos de la ciudad de San Miguel.

El exalcalde aceptó que la propaganda suya está ligada a la de su hermano Numan Pompilio, por lo que unos murales contenían los nombres de ambos, así como el nombre y colores de GANA.

“El diputado está autorizado por el TSE para hacer propaganda porque ya está en el período para pedir el voto. Por eso él está pidiendo que se le restituyan esos murales, que tienen un costo de $300 cada uno”, dijo Salgado, y agregó que Pereira implementa una estrategia para desgastar las finanzas y la campaña que ha emprendido la familia Salgado.

Pero el alcalde se defendió diciendo que él solo ha cumplido la resolución del TSE, y ante el cuestionamiento de por qué la comuna se tardó tanto tiempo en retirar los murales, siendo que la orden del TSE fue emitida a mediados de noviembre pasado, respondió que la comuna tuvo que pedir una prórroga para hacer un proceso que les permitiera comprar la pintura para borrar los 14 murales, y consideró que la denuncia de Numan Salgado no procede.