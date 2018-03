Denuncian a agentes por agresión física a padre con cáncer

Lee también

El pasado 29 de diciembre, poco después de las 8 de la noche, Érick Alexánder Roque, de 38 años, quien padece cáncer y ha sido operado de su cabeza en dos ocasiones, se conducía en su vehículo junto a su esposa y sus hijos, de 4 y un año de edad, por el centro de la ciudad de Zacatecoluca (La Paz). Se celebraban las fiestas patronales y a esa hora una carroza con la reina de uno de los barrios circulaba por la zona.Érick afirma que un cabo de la Policía Nacional Civil (PNC), identificado como Modesto Gómez, le hizo señal con la mano para que pasara antes que la carroza, pero él calculó que no lo lograría, por lo que se estacionó a un lado de la calle. Esta acción, dice, provocó la molestia del agente, quien le ordenó de mala manera que moviera el vehículo.“El agente llega y me dice: ‘Movete’. ‘Tranquilo’, le dije yo. Cuando me dijo nuevamente: ‘Movete’, el carro se me apagó y él me pidió mis documentos de tránsito. Le dije: ‘No me esté gritando, respeto merece respeto’. ‘Apuráte, dame los documentos’, me dijo. Y en ese momento mi esposa le dijo lo mismo, que respetara, y yo empecé a convulsionar”, relató Érick, quien sufre de convulsiones debido al cáncer.En ese momento, afirma Érick, el cabo metió sus manos por la ventana e intentó sacarlo del automóvil, pero al no poder, porque la puerta estaba cerrada, llegó otro policía que la abrió y entre los dos lo sacaron, lo esposaron y lo tiraron a la cama de una patrulla. También participaron en el incidente otros agentes policiales y dos soldados, ocurriendo todo delante de decenas de personas que esperaban la carroza.Según Érick, aunque su esposa pidió a los agentes que lo llevaran al hospital lo trasladaron a la subdelegación, donde fue esposado de una mano a un tubo, porque ya había reaccionado. Una vez adentro de la sede policial fue golpeado por el cabo.“Se me paraba en la parte superior de las piernas, ahí tengo los moretes. Tengo un golpe en la cabeza, laceraciones en el cuello, los brazos. Me golpearon en todo el cuerpo y nuevamente comencé a convulsionar, fue entonces que me llevaron al Seguro Social y me ingresaron”, manifestó Érick.Su hermano, Ricardo Roque, contó que ese mismo día buscó interponer la denuncia contra los policías en la Fiscalía, pero ya no estaban atendiendo, por lo que fue a la delegación de la PNC de Zacatecoluca, pero no la recibieron.El jefe de la delegación policial de La Paz, Carlos Ernesto Romero Lazo, manifestó que el cabo pasó un informe detallando que Érick había actuado de forma prepotente y que no obedeció las órdenes, por lo que fue arrestado.“Me llamaron el día del incidente y ordené que lo llevaran al Seguro (Social). Conozco lo que está en el informe y hasta donde sé la persona se puso violenta. Hay un proceso que será el que establecerá si hubo un procedimiento no adecuado”, expresó.La familia de Érick ha denunciado lo ocurrido ante la Fiscalía, Derechos Humanos y la Unidad de Asuntos Internos de la PNC.