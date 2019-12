Denuncian a buseros por cobro ilegal

Usuarios de las rutas de buses 301 y 304, que hacen su recorrido desde San Miguel y La Unión hacia San Salvador, denunciaron el aumento ilegal en el cobro del pasaje por parte de algunos motoristas, durante los días festivos y de mayor afluencia de pasajeros.

De acuerdo con tres usuarios de estas rutas consultados ayer por la mañana, el pasado 24 de diciembre abordaron las unidades, que normalmente cobran $5 de pasaje, pero ese día el motorista les dijo que el pasaje valía $8 porque la unidad iba directo, sin hacer ninguna parada hasta San Salvador por la temporada navideña.

"Ese día se aprovecharon con el cobro del bus, ya que tuvimos que pagar $8 porque dijeron que no iban a parar en todo el camino. Lo que me pareció extraño es que no me dieron ningún 'ticket' que dijera que ese era el precio del pasaje, por ese creo que por ser navidad los motoristas tenían que aprovechar", manifestó Zoila Amaya.

Otro pasajero indicó que pagó los $8, y aseguró que efectivamente llegó rápido a la capital. "Iba súper rápido, el bus iba lleno y sólo hizo una parada en Santiago de María. Allí subió a unas personas, pero es más, ni a las vendedoras dejó subir", comentó Carmen Rodríguez.

Mientras que Raquel del Cid, contó que el 23 de diciembre llegó con sus hijos a la terminal Plaza Amanecer, Soyapango, y que debido a que eran las 3:30 de la tarde, se subió a un bus ordinario.

"Ya venía tarde y me subí a ese que vale $3, pero ya cuando pasó el cobrador me dijo que tenía que pagar $5 , porque era temporada alta", denunció la pasajera.

Delis Reyes, empresario de buses de San Miguel, aseguró que en los próximos días se reunirá con los motoristas y cobradores para tratar sobre las denuncias hechas por los usuarios, ya que no hay incrementos autorizados.

"Me reuniré con los motoristas para hablar sobre ese tema. Ellos saben que tienen que cobrar correctamente y dar un ticket. En el caso de los buses ordinarios se cobra solo $3 y no importa las fechas", manifestó Reyes.

Al respecto, el jefe del departamento de Tránsito Terrestre de Policía de San Miguel, Adí Cruz, informó que no existen denuncias por el aumento del pasaje en esas rutas de buses, pero hizo un llamado a los usuarios para que denuncien al Sistema de Emergencia 911 cuando suceda una situación de esta clase.

"En el momento en que el bus va en marcha tienen que llamar y dar las características de la unidad para nosotros poner un control vehicular, multar a los motoristas y que les regresen el dinero. Eso si, no lo hagan hasta después porque ya no se podrá hacer nada", afirmó Cruz.

Según las autoridades de Tránsito, la multa a los motorista de buses que realicen cobros ilegales es de $57.14. "Durante los controles vehiculares estaremos supervisando que no estén cobrando más de los debido" manifestó el jefe policial.