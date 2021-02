Denuncian a empleado de la alcaldía de San Miguel por agresión

Carlos Ernesto Guerrero Martínez interpuso de ayer una denuncia ante la Fiscalía General de la República, sede San Miguel, contra José Salvador Márquez Castillo, a quien acusa de los delitos de amenazas y lesiones, por haberlo agredido el pasado jueves mientras hacía sus labores de perifoneo en la ciudad de San Miguel.

Guerrero relató que actualmente labora prestando el servicio de perifoneo para la candidatura a alcalde de Will Salgado (GANA-NI), en la ciudad de San Miguel, y se encontraba haciendo campaña para el actual candidato a alcalde Will Salgado, pero cerca de las 11:00 a. m. cuando se detuvo frente al boulevard de la colonia Santa Emilia, un empleado municipal y militante del FMLN se acercó para agredirlo.

‘’En una primera instancia él me dijo que ¿qué era mi pedo? como dicen, posteriormente al tomar la piedra me dijo que no me quería ver en ese sector que me fuera de ahí porque sino me iba a pasar algo‘’ explicó Guerrero.

Comentó que al momento de ese hecho, no busco ningún tipo de provocación, y únicamente realizaba su trabajo.

"Yo estaba laborando en campaña para nuevas ideas a favor de Will Salgado, en primera instancia me tiró un golpe y seguido de eso me agredió con una piedra ocasionado un golpe en mi hombro izquierdo", explicó

Añadió que al notar la conducta agresiva del empleado, decidió no bajarse de su vehículo y únicamente se limitó a grabar el momento desde su teléfono para hacer constar la evidencia de este hecho.

Según una fuente municipal, el agresor labora en la comuna desde 2016 en el área de mantenimiento, parques y jardines.

Ante esta situación, la municipalidad divulgó un comunicado en el que dio a conocer que José Salvador Márquez Castillo había sido suspendido de sus labores por 5 días sin goce de sueldo como lo establece la Ley de la Carrera Administrativa.