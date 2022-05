Denuncian a expresidente de ANDA por concesionar extracción de 1.6 millones de litros de agua a una constructora

La Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo, que forma parte del Foro del Agua presentó un aviso ante la Fiscalía en contra del expresidente de ANDA, Frederick Benítez por la concesión de 1.6 millones de litros de agua diarios a la empresa constructora Brito para un proyecto urbanístico en Nuevo Cuscatlán. El delito por el cual acusan al exfuncionario es actos arbitrarios, y consideran que el acto fue inconstitucional .

María Paz, representante de los habitantes de las comunidades ubicada en la Cordillera del Bálsamo informó que no están de acuerdo en que se sigan favoreciendo a empresarios con este tipo de concesiones y no a los habitantes de la zona que llevan años cuidando la cordillera. Aseguró que la mayoría de las personas no tienen asegurada el agua en un documento, pero sí los proyectos a construirse.

"Cada día nos vamos quedando sin ese vital líquido. Nosotros nos estamos quedando sin agua y hemos cuidado por mucho tiempo la cordillera del bálsamo. Lamentablemente, cada vez esta siendo destruida con este gran proyecto que nos va a dejar sin agua", aseguró Paz.

Por su parte Dalia González, que forma parte del Foro del Agua, consideró que este proyecto es un negocio cercano al círculo del presidente Nayib Bukele. Detalló que el proyecto urbanístico será construido en las fincas Suiza, Santa Elena y Esmeralda, situada en el bosque de la cordillera y que abarca aproximadamente unas 200 hectáreas de terreno.