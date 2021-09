Denuncian a jefaturas de la SIGET por acoso laboral

Una trabajadora de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a siete jefaturas de dicha institución por acoso laboral integral, coacción, amenazas, calumnias, difamación, injuria, violación de comuninicaciones privadas, discriminación laboral y atentados relativos al derecho de igualdad.

Regina Rivas es arquitecta y fue contratada en febrero de este año como coordinadora de planos y estructuras en la Unidad de Proyectos Institucionales de la SIGET. Desde entonces asegura que ha sido víctima de violencia psicológica extrema y humillaciones que considera que la han afectado su dignidad como mujer y profesional.

La denuncia fue interpuesta ante la FGR el 28 de julio y hasta el momento no tiene ningún avance. Por el contrario, asegura que ha recibido apatía de la Fiscalía y de la auxiliar que lleva el caso.

La víctima argumenta que a consecuencia de la amenaza, del "bullying" colectivo, acoso laboral y amedrentamiento realizado por los funcionarios de la SIGET su salud se ha visto afectada a tal punto de ser hospitalizada.

"Mi salud emocional se ha deteriorado a tal punto de entrar constantemente en crisis depresivas. Lloro diariamente, me ausento de mis labores debido al ambiente laboral extremadamente tóxico, me siento marginada, subestimada profesionalmente. Todo esto me ha llevado al psiquiatra e incluso a hospitalizarme por los malos tratos debido a la depresión severa causada por dicha situación", detalló.

Los funcionarios denunciados son Jorge Orlando Gómez Peraza, gerente administrativo y jefe interino de la Unidad de Gestión de Talento Humano (ad honorem); Pablo José Espinoza, jefe de la Unidad de Proyectos Institucionales y encargado de la Unidad Ambiental (ad honorem); Ana Coralia Granados de Bigit, especialista de comunicaciones en la Unidad de Proyectos Institucionales; Denis Roberto García Fernández, gerente de informática; José Manuel Bidegain Hananía, project manager en la gerencia de informática; Ana Beatriz Ramírez, auxiliar administrativa de la Gerencia Administrativa; y Ligia Elizabeth Ventura, asistente jurídica de la Dirección Superior.

La afectada contó que en sus primeros días de trabajo, en una reunión con Jorge Gómez, Pablo Espinoza y Daniela Durán, quisieron hacerla participar de algo en lo que no estaba de acuerdo y a partir de ahí empezaron las represalias.

"De manera maliciosa me solicitaron firmar un documento sobre un proyecto de la SIGET el cual yo no había desarrollado ni revisado. No dejaron de insistir en que lo firmara, me negué, los cuestioné y dejaron de insistir", dicta la denuncia.

Además de denunciar ante la FGR, la víctima ha interpuesto denuncias ante la Procuraduría para la Defensa para los Derechos Humanos (PDDH), ORMUSA y CEMUJER. Hasta ahora, ninguna institución ha dado avances en la denuncia. De ORMUSA le dijeron que cuando se reuniera con Fiscalía la acompañaría y de la PDDH que pasarían a otra unidad el caso.

Según la denuncia de la víctima, Pablo José Espinoza, quien es su jefe inmediato ha subestimado su capacidad y potencial profesional. Asegura que él actúa influenciado por Ana Granados, quien la ha irrespetado prohibiéndole además hablar con otros jefes que estaban relacionados a sus proyectos.

Sobre Denis García, la víctima relata que le ha faltado el respeto y le ha manifestado desprecio. De José Bidegain dijo que a propósito le bloqueaba su carro en el parqueo para que ella no pudiera salir y cuando le solicitaba colaboración del área de informática en sus proyectos, él no resolvía. En la denuncia se detallaban muchos más abusos por parte de todos los implicados.

Entre las observaciones más fuertes que hace la víctima sobre las personas denunciadas es que varios de ellos no cumplen con el perfil profesional digno para el cargo y que varios de ellos están ahí por ser amigos del superintendente Manuel Ernesto Aguilar y muy cercanos al "clan Bukele". Por ejemplo, Ana Coralia Granados trabajó en una agencia de publicidad propiedad de Karim Bukele, hermano del presidente de la República Nayib Bukele. Ella desarrolló uno de los proyectos que realizó Regina, adjudicándose el crédito.

LA PRENSA GRÁFICA habló por teléfono a los denunciados, pero solo respondió a Ana Ramírez desmintiendo que haya realizado acoso laboral.

"Nunca he acosado a nadie, ni siquiera tengo relación con ella (Regina). Sinceramente no creo que ningún compañero mío haya hecho algo así en contra de ella", aseveró Ramírez.

Regina Rivas sabe que es una denuncia contra funcionarios del actual gobierno y que eso la coloca en desventaja y lo ha comprobado con la atención en la FGR, pero aún así dice que seguirá luchando por sus derechos y dignidad, no sin antes hacer una advertencia.

"Responsabilizo de cualquier atentado contra mi vida y la de mi familia a los señores Jorge Gómez, Pablo Espinoza, Ana granados, Denis García, José Bidegain, Ana Ramírez y Ligia Ventura, para que ante la ley respondan y sean procesados", aseveró Rivas.