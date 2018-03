Denuncian a militantes del FMLN por usurpación

Lee también

El alcalde de San Antonio Los Ranchos (Chalatenango), Miguel Serrano; el presidente de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO), Ángel López Serrano; y el representante de la comunidad, Cristóbal Guardado Serrano, presentaron ayer una denuncia en la oficina de la Fiscalía General de la República (FGR) ubicada en la colonia La Sultana de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad, contra militantes del partido FMLN por supuestamente tener usurpado un proyecto de agua potable del municipio desde el 2 de septiembre de 2014.Entre los supuestos militantes del partido de izquierda señalados estaría la diputada Audelia Guadalupe López; el gobernador de Chalatenango, José Raymundo Alas; y miembros de la misma ADESCO.“Este grupo de personas se ha aprovechado de los bienes y de la confianza de todos los ciudadanos de San Antonio Los Ranchos, a tal grado que ellos administran inmuebles, cuentas bancarias, la administración del sistema de agua de todos los ciudadanos”, se lee en el documento entregado ayer a la FGR.Según el presidente de la ADESCO, la denuncia incluyó los delitos de usurpación, estafa y daños a la propiedad privada. López Serrano explicó que “este grupo de cinco a seis personas” ha administrado mal el proyecto, al punto que hay deficiencia en la distribución del servicio debido a que suspendieron el bombeo ya que no pudieron cancelar la factura de energía eléctrica.El líder comunal aseguró que por esta razón algunos miembros de la ADESCO hicieron el traspaso de la administración del proyecto a la alcaldía, pero esta no ha podido tomarlo porque los supuestos usurpadores “se han apoderado del sistema”.“Ese proyecto siempre lo ha administrado la junta directiva de la ADESCO, pero desde el 2 de septiembre de 2014, cuando ellos se metieron a las 4 de la mañana a tomarlo, desde ese momento ellos lo siguen administrando. La directiva legalmente acreditada no puede tomar posesión”, aseguró el alcalde, quien ganó con la bandera del CD pero adelantó que en 2018 competirá con GANA.Los denunciantes argumentaron que viajaron hasta Antiguo Cuscatlán porque en la Fiscalía de Chalatenango no ha avanzado en las investigaciones.