Denuncian a ministra de Salud por incumplimiento de leyes

El Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) denunció hoy ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, a quien acusan de incumplir las leyes de la República.De acuerdo con el abogado del sindicato, Fernando Meneces, Menjívar no ha dado cumplimiento a la Ley del Escalafón del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a la Ley de Vacunas.Según SITRASALUD, estas leyes no fueron acatadas al momento de presentar el presupuesto de Salud de 2017 y la ministra no se apegó a las leyes, incumpliendo de esa manera su juramento.Los sindicalistas aseguran que Menjívar está cometiendo hechos ilegales en contra de toda la población salvadoreña desde que no respeta las leyes.