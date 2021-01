Denuncian abuso policial en Mejicanos

Miedo a la policía. Eso es lo que tienen ahora un grupo de habitantes de la comunidad Las Marías, en San Ramón, Mejicanos, después que el martes 5 de enero un grupo de agentes llegó al lugar para atender una denuncia por hostigamiento y terminaron golpeando a dos mujeres y amenazándolas con llegar por la noche para sacarlas de sus casas.

El hecho quedó registrado en un vídeo que las ofendidas compartieron a LA PRENSA GRÁFICA y en el que se aprecia a ocho miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) que estaban en la zona, de los cuales al menos tres de ellos usaron la fuerza contra María y su madre, Claudia, ambas habitantes de la comunidad y que no quisieron que se publicaran todos sus datos por temor a represalias de las autoridades.

Según María, los hechos comenzaron la tarde del martes, cuando su familia hizo un llamado a la PNC para que llegaran a la zona e intercedieran contra el hostigamiento de unos vecinos que han llegado a usurpar un terreno que no les corresponde. Primero llegaron dos agentes que se identificaron como miembros de la subdelegación de San Ramón y con ellos tuvieron una plática pacífica.

Pero cerca de las 4:30 de la tarde los mismos dos agentes llegaron acompañados de otros elementos y uno de ellos comenzó a hablarles con prepotencia, por lo que ella decidió sacar su celular y grabar lo que sucedía. Eso fue el detonante para que los agentes comenzaran las agresiones.

“Yo comencé a grabar y me decían que no podían hacerlo. Entonces me intentaron quitar el celular, pero como no tenían una orden no los dejé, así que me toparon contra una malla ciclón y me comenzaron a empujar. Mi mamá se metió a defenderme y también la golpearon”, narra María, de 25 años de edad y estudiante universitaria.

El resto de vecinos, algunos de ellos familiares de las agredidas, también comenzaron a grabar con sus celulares y los policías amenazaron con llevarse a las personas y quitarles los teléfonos si lo seguían haciendo. “Cuando vieron que todo se les había salido de control el policía me tomó del cuello y me estaba asfixiando. Antes habían intentado llevarse a mi prima, que era menor de edad”.

María dice que a su mamá le rompieron la camisa y la golpearon, pero la presión de los vecinos hizo que los polícias retrocedieran y se marcharan del lugar. Después de eso fueron a la Fiscalía a poner la denuncia, pero ahí surgió otro problema.

“Primero fuimos a una sede fiscal que está fuera de donde vivimos, por miedo. Allá nos tomaron la denuncia, pero nos dijeron que teníamos que ir a la oficina de Mejicanos para confirmar. Fuimos. Cuando estábamos allá hablando con el fiscal llegaron varios de los policías que nos habían agredido y ellos también pidieron levantar un acta. Si ellos son capaces de ir y levantar un acta con mentiras, de qué más no son capaces”, denunció María.

Vecinos que acompañaron a las ofendidas dijeron que afuera de la oficina fiscal de Mejicanos escucharon a varios policías decir que solo por ser mujeres no les hicieron nada más y que volverían por la noche con órdenes de allanamiento para sacarlas de sus casas. Ayer incluso fueron a la Procuraduría de los Derechos Humanos para denunciar el hecho y pedir protección.

“Uno no debería sentir miedo de la autoridad que supuestamente debe protegerlo”, concluyó María.

LA PRENSA GRÁFICA llamó este miércoles 6 de enero a la Subdelegación de San Ramón, en Mejicanos, para obtener la versión policial de lo sucedido, pero no hubo pronunciamiento y dijeron que debía tramitarse la petición con la Delegación de Ciudad Delgado, donde no atendieron las llamadas telefónicas. También se llamó a la oficina fiscal de Mejicanos, pero no dieron detalles porque la denuncia es considerada información confidencial.

Puede ver el vídeo haciendo clic aquí