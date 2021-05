Denuncian acoso policial en Atiquizaya

Un grupo de motoristas de vehículos que se utilizan para ofrecer el mismo servicio que las mototaxis, en el municipio de Atiquizaya, Ahuachapán, interpusieron una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ya que señalan estar recibiendo hostigamiento y amenazas por parte de algunos agentes de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

"El acoso directo es con nosotros, porque a los mototaxistas no los molestan, ahí andan personas que ni licencia tienen y no les dicen nada. Hemos pedido hablar con las autoridades de Tránsito y no han accedido, por eso decidimos interponer la denuncia porque queremos una reunión", expresó Marleni Cáceres, afectada.

Los transportistas reconocen que aún no cuentan con los permisos del Viceministerio de Transporte (VMT) para circular como microtaxi, pero piden a las autoridades que bajen el acoso policial, ya que esa es su única fuente de generar ingresos, y de esta manera también aportan el servicio de transporte en Atiquizaya.

Por su parte, Rosa Sandoval, delegada departamental de la PDDH, aseguró que ya iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar si existe responsabilidad por vulneración a los derechos humanos.