Denuncian agresión física contra médica de hospital San Bartolo

El Colegio Médico de El Salvador denunció ayer una agresión física sufrida por una médica interna del Hospital Nacional San Bartolo por parte de una paciente, quien llegó a recibir atención en la unidad de emergencia el pasado jueves por la madrugada, y exigen a las autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) y direcciones de hospitales tomar medidas de protección para el personal de salud.

La médica en formación, Linda Rodríguez, realizaba su turno en la unidad de emergencias y recibió una paciente quien dijo que padecía de gastritis y quería que se le administrara medicamento inmediatamente. "Y yo lo que hice fue explicarle el protocolo, que primero tenía que proceder a dar sus datos, sacar el expediente, ya que no presentaba riesgo vital. Ella se molestó. Sin avisar, sin decir nada, de un solo me golpeó a puño cerrado en la cara y me dejó toda aturdida, la verdad", explicó.

Ante esta situación, es que el Colegio Médico pide que se elabore un protocolo de seguridad para los profesionales de salud, además de lamentar que hasta ayer en la mañana las autoridades del MINSAL no se habían pronunciado sobre el caso.

"La doctora es una (médica) en proceso de formación. Realmente quien debería estar dando la atención inicial debería ser un médico graduado con otra experiencia. Esto demuestra la falta de recurso humano que hay en todo el sistema de salud. Las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto", dijo Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico.

Señaló que para atender mejor a los pacientes se necesita que les den las condiciones adecuadas de infraestructura, de abastecimiento de medicamentos, de insumos, de equipo médico y suficiente personal capacitado.

Indicó que el Hospital San Bartolo es uno de los que tiene bastante demanda de atención al ubicarse en una zona que concentra mucha población. "También hacer el llamado a que es obligación del Gobierno educar a la población. Hay enfermedades que tienen que ser vistas en el primer nivel, en unidades de salud y no en los hospitales y esto es lo que satura los servicios de emergencia", expuso.

"Uno actúa con los recursos que uno tiene y también siguiendo un protocolo", dijo Rodríguez.

El Colegio Médico aún espera reunirse con el MINSAL para abordar la situación de la red hospitalaria.