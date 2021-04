Denuncian alza de pasaje en ruta 302

Usuarios de la ruta 302, que hace su recorrido desde Usulután hacia San Salvador y viceversa, denunciaron que las unidades de la ruta le han aumentado al precio del pasaje, el cual antes de la pandemia era $1.55 hasta la capital, pero ahora cobran $2.

Según los pasajeros, en los mismos carteles que portan las unidades se muestra que la tarifa autorizada por el Viceministerio de Transporte (VMT) es de $1.54, aunque siempre cobraban $1.55, por lo que pidieron a la Policía de Tránsito que sancione a los transportistas que han incrementado el pasaje.

"El pasaje que siempre han cobrado para San Salvador ha sido de $1.55, pero ahora le han subido. Si se baja a dos cuadras de donde se subió le cobran dos coras, y uno es pobre", comentó una usuaria quien pidió no ser identificada.

Aseguró, que los transportistas le subieron al pasaje desde hace al menos cuatro meses.

A raíz de denuncias del alza en la tarifa, en diciembre del año pasado personal del VMT, la Policía y el Ministerio de Obras Públicas instalaran frecuentemente controles vehiculares en las carreteras de Usulután para verificar los cobros indebidos, por lo que los pasajeros solicitaron que vuelvan a implementarlos.

Al respecto Dagoberto Torres, conductor de un autobús de la ruta 302 expresó que las tarifas de los pasajes se mantienen, y negó el aumento.

"El gobierno no da la pauta para poder aumentar la tarifa, nosotros no le hemos aumentado" expresó. Otro trabajador de la ruta, que no quiso dar su identidad, respaldó las declaraciones de Torres, señalando que no se encuentran autorizados para hacer efectivo ese cobro. "Lo que es incremento al pasaje no se ha dado, no nos han dado órdenes" declaró.

Los usuarios de la ruta 302 solicitaron al VMT que dé seguimiento a estas denuncias, y que encuentren la manera de comprobar el presunto aumento que señalan sin cuestionar a los pasajeros que viajan en las unidades, ya que al hacerlo durante los controles vehiculares, las personas optan por no denunciar por temor a maltratos de los motoristas y cobradores.

"Generalmente nos enteramos del alza en la tarida de pasajes a través de redes sociales o en los medios de comunicación, pero al tratar de confirmarlo con los pasajeros, cuando se interviene alguna unidad de las rutas señalados, nadie denuncia, eso no nos deja proceder", manifestó una fuente policial.