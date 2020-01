Denuncian alza de robos en San Juan Nonualco

Pobladores de San Juan Nonualco, en La Paz, denunciaron ayer que los robos han aumentado en algunos puntos de esta ciudad, al igual que los hurtos pero en menor proporción, una situación que ha resurgido desde diciembre pasado. Dijeron que los delincuentes aprovechan los lugares que no alcanza a cubrir el sistema de video vigilancia con el que cuenta la alcaldía. Algunos de estos hechos fueron confirmados por autoridades municipales.

Tanto los ciudadanos que señalan la problemática como los funcionarios de la comuna, consideran que el retiro de la base del Sistema de Emergencias 911 que funcionaba en este pueblo, ha sido un factor que ha contribuido al incremento de delitos.

Tras la inauguración del edificio de la Policía Nacional Civil (PNC) en Zacatecoluca, en octubre del año pasado, el 911 fue retirado de San Juan Nonualco y traslado hacia las nuevas instalaciones.

Adelio Rivas, síndico de la municipalidad manifestó que ya han hecho llegar solicitud a las autoridades de la Policía en La Paz, a través de la comisión municipal de Protección Civil, donde están representadas todas las instituciones, para que refuercen el puesto policial. "Lo que más nos está perjudicando es la falta de personal de la Policía, porque tenemos puntos críticos que no los cubrimos con las cámaras (de video vigilancia), y se nos están dando incidentes de robo. Pedimos al director de la PNC (Mauricio Arriaza) más policías para nuestro pueblo", manifestó Rivas.

Agregó que se tiene previsto una segunda etapa para ampliar el proyecto de video vigilancia en el centro de la ciudad, en la entrada y salida, así como en la colonia Miramar, pero el proyecto aún no tiene fecha de ejecución.

Por su parte, el vocero de la corporación policial, en La Paz, expresó que el Sistema de Emergencias 911 permanecía en San Juan Nonualco como sede, pero que ya construido el nuevo edificio debía ser reubicado, pues el alquiler del local implicaba un gasto que ya no era necesario.

Agregó que no tienen denuncias de hurtos y robos en este municipio, ya que es posible que las víctimas decidieron no hacerlo, y también se refirió a la petición de más elementos policiales que hacen pobladores y la municipalidad. "No solo el puesto de San Juan Nonualco necesita de más personal, si no la mayoría" dijo.