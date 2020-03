Denuncian alza en tarifa de transporte

Vicentinos denunciaron ayer que algunos transportistas, principalmente de cooperativas de pick up, han aumentado las tarifas del pasaje. Los afectados aseguraron que los aumentos van desde los $0.25 hasta $0.75, y que los transportistas les argumentan que las medidas implementadas por la emergencia del COVID-19 limitan la cantidad de pasajeros, y que se les permiten solamente cinco personas por viaje. "Venimos a hacer compras necesarias, son tiempos difíciles, una cora ($0.25 centavos) nos hace falta para alguna otra cosa, no sabemos cuánto va durar esta situación, uno va cuidando cada centavo. Ojalá que alguien controle esto (el alza)", manifestó una usuaria, que no dio su nombre.

Ella viaja desde la colonia Primavera a la ciudad de San Vicente, y aunque afirmó que no son todos los "picacheros" los que le han aumentado a la tarifa, la situación les afecta. La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que han recibido denuncias de usuarios de pick up que hacen viajes de Apastepeque a la cabecera departamental sobre el aumento del pasaje y que ya les impusieron las respectivas multas.

Uno de los motoristas de esta cooperativa negó que estén aumentando la tarifa, agregando que mantienen el servicio por los usuarios pese a que es más el costo que la ganancia que perciben. Además, usuarios de la ruta 177 que hace su recorrido de San Vicente a Zacatecoluca (La Paz), comentaron que también estas unidades le han aumentado a la tarifa autorizada, y que lo hacen principalmente cuando viajan pocos pasajeros. La Policía advirtió que seguirán infraccionando a quienes busquen aprovecharse de los usuarios.