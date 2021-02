Denuncian amenazas a familias

El Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) informó a través de las redes sociales que habitantes del barrio El Ángel, ubicado en la zona sur de la ciudad de Santa Ana, son amenazados por delincuentes para que les entreguen dinero.

Según el MTP, los delincuentes aprovechan las noches para salir a las calles del barrio, portando armas de fuego y armas blancas para intimidar a sus víctimas.

"Habitantes de barrio El Ángel, Santa Ana, están siendo amenazados de muerte por los pandilleros. Están exigiendo dinero y en las noches andan con armas de fuego y machetes dejando cartas con amenazas y exigiendo dinero", escribió el MTP.

En tanto, residentes del barrio, aseguraron que han tenido conocimiento que algunos vecinos han recibido cartas anónimas que les deslizan debajo de las puertas en las que les exigen dinero, pero dijeron que por su seguridad es mejor no indagar al respecto.

"Es mejor no saber más de la cuenta, muchos vecinos dicen que en las calles que están más adentro del barrio algunos de los que viven ahí sí han sido amenazados, pero no sabemos si eso es cierto", comentó uno de los habitantes, que pidió no mencionar su nombre.

No obstante, fuentes policiales de Santa Ana, que manifestaron no estar autorizados para dar información, expresaron que no han recibido ningún tipo de denuncias, sin embargo dijeron que se comenzarán las investigaciones para verificar la veracidad de la información. Confirmaron que en ese barrio habitan varios pandilleros por lo que no descartan que por temor los residentes no denuncien.