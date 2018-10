Denuncian arbitrariedades en caso contra Ivy Jazmín Gutiérrez, acusada de extorsión

Ivy Jazmín Gutiérrez Laínez, una sonsonateca psicóloga y cantante, está siendo procesada arbitrariamente por el delito de extorsión agravada, en un largo camino en el que la Fiscalía ha suspendido la audiencia de vista pública por dos años, denunció hoy la Asociación Azul Originario.

“Fue detenida en el año 2016, acusada por el delito de extorsión agravada, sin contar con pruebas que la incriminen, y cometiendo fraude procesal por parte de los agentes policiales que la detienen, elaborando actas falsas, manipulando su teléfono lejos de su presencia y brindando testimonios erróneos basados en la mentira”, denunció la organización.

Azul Originario explicó que “el 11 de febrero de 2016, a las 12:00 del mediodía, dos agentes policiales la detuvieron por supuesta sospecha de robo” y “bajo esa excusa le pidieron sus documentos y su celular, el cual manipularon durante varios minutos lejos de la presencia de Ivy”.

“Finalmente, la subieron a un carro pick up doble cabina particular de color gris sin esposarla. La fotografiaron con un letrero que decía ‘Extorsión’. Fue entonces que Ivy supo que no la llevaron por confundirla con una ladrona, sino por delito de extorsión y que los agentes captores no eran de Sonsonate sino de San Salvador”, relatan.

De acuerdo con esto, un reconocimiento de antenas solicitado por la Fiscalía indica que tanto el teléfono extorsionador como el extorsionado “se encontraban en el mismo lugar a la hora en que se entrelazaron las llamadas, demostrando incoherencias en la acusación y una posible participación de los agentes que la detienen y manipularon su teléfono”.

La organización reclama que “este es uno de los casos que presentan inconsistencias y reflejan la carencia de investigaciones serias y fundamentadas”.

Llaman a hacer una “urgente” “depuración en la Policía Nacional Civil” tomando en cuenta los casos en que ha habido “fabricación de delitos”, así como incumplimiento con los debidos procesos.

Por ahora, Ivy es procesada en libertad. Sin embargo, estuvo cuatro meses detenida en las bartolinas policiales de Sonsonate, donde “dormía parada junto a más de 60 mujeres” y sufrió acoso policial.

"Somos los hijos e hijas de los y las trabajadoras quienes somos criminalizados, desaparecidos, estigmatizados e ignorados. Hoy hacemos un llamado a dejar la indiferencia, sumarnos, informarnos y denunciar todo tipo de violencia por parte del Estado o cualquier entidad que violente los Derechos Humanos", expuso Azul Originario.