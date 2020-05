Denuncian asaltos a usuarios de bancos

Usuarios de bancos de la ciudad de San Miguel denunciaron continuos asaltos en los alrededores de las agencias situadas en la séptima calle oriente y segunda avenida sur, del barrio El Calvario. Carmen (nombre cambiado), es una de las víctimas y contó que llegó el viernes pasado para cobrar una remesa. Lo hizo sin problemas, pero a la salida fue asaltada por tres sujetos que la despojaron de sus pertenencias.

Ahora el temor de Carmen es que los delincuentes utilicen su información personal, como el domicilio, para cometer otros delitos.

"Pues confiada en que hay seguridad afuera y en la situación que estamos que no podemos andar en la calle solo por andar, nunca me imaginé que me fueran a asaltar. Lo peor es que ese dinero era para comprar la medicina de mi mamá", contó la víctima. La hipótesis principal de la Policía en estos casos es que algunos delincuentes ingresan a los bancos y simulan hacer algún trámite. Ubican a sus víctimas, salen de la agencia y hacen una llamada a sus cómplices, que pueden ser entre tres a cuatro sujetos que viajan en vehículos, quienes interceptan a las víctimas y las despojan del dinero, explicó un investigador policial, y añadió que entre las víctimas también está un policía. Dijo que los asaltos han ocurrido en las cercanías de los bancos, pero también hay casos en los que los ladrones siguen a las personas hasta sus viviendas.

El investigador señaló que el asalto más reciente ocurrió el pasado 31 de abril cuando una mujer fue asaltada cerca de su vivienda en el centro de San Miguel, luego de haber retirado dinero de un banco.