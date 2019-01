Denuncian asaltos en barrio San Miguelito, Santa Ana

Hace un par de meses Alejandro (nombre ficticio) tuvo que regresar a ser empleado, luego de ver frustrado su sueño de convertirse en su propio jefe, al ser propietario de un taller de mecánica automotriz, el cual tuvo que cerrar a causa de la delincuencia. Su taller se ubicaba en la urbanización San Miguelito, en el barrio del mismo nombre, de la ciudad de Santa Ana, donde ya había hecho alguna clientela, hasta que una madrugada delincuentes ingresaron al negocio y le robaron todas las herramientas y el equipo con el que reparaba vehículos.

De la noche a la mañana, el emprendedor se quedó sin poder trabajar, y aunque intentó reponerse y volver a comenzar no encontró forma para rehacerse de sus herramientas, por lo que no tuvo más remedio que cerrar el taller y regresar a su antiguo empleo.

"En una madrugada fui víctima de un hurto. Todita la herramienta me llevaron del taller, me dejaron sin herramientas, intenté volver a rehacerme pero ya no pude. Yo esperé que las autoridades me resolvieran, pero hasta la fecha no se resolvió nada", dijo.

A través de sistemas de videovigilancia de negocios vecinos se pudo identificar el vehículo en el que se transportaban los delincuentes, pero a pesar de esto, la autoridad policial nunca pudo dar con ellos.

El caso de Alejandro no es el único que ha ocurrido en la zona; habitantes del sector señalan que en las últimas semanas se han incrementado los asaltos a mano armada y otros hurtos en negocios.

Miembros de la directiva comunal manifestaron que han realizado varias solicitudes a la Policía Nacional Civil (PNC) para que incremente la presencia en la zona, y también a la alcaldía municipal para que mejore la iluminación en el sector.

El jefe de la delegación policial de Santa Ana, Hugo Bonilla, asegura que los delitos contra el patrimonio, como el robo y hurto, han tenido un incremento al iniciar el año y que el sector señalado por los habitantes se encuentra dentro de las zonas con mayor número de casos de asaltos, por lo que ya están ejecutando un plan de seguridad.

"Hemos notado un ligero incremento, hemos recibido alguna información, en estos sectores que se mencionan (San Miguelito), ya estamos desplegando los dispositivos que consideramos adecuados", afirmó.