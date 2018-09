Denuncian asaltos en col. El Molino

La tranquilidad de la colonia El Molino, en la ciudad de San Miguel, se ha visto interrumpida en los últimos días por una serie de asaltos y hurtos que mantienen con temor a los residentes.

Según las denuncias públicas, los hechos se han registrado de dos formas, ya sea asaltos a mano armada y un caso de hurto en una vivienda a la que los delincuentes ingresaron cuando el propietario no se encontraba.

En los casos de robo a mano armada, las víctimas señalan que han sido cometidos por dos hombres jóvenes que portan armas de fuego y una navaja, con las cuales amenazan a las víctimas para que les entreguen sus pertenencias.

El último caso ocurrió el lunes pasado, cerca de las 5:45 de la mañana, cuando Jacqueline (nombre cambiado) esperaba el autobús en la calle principal de la colonia. "Ya me iba a trabajar cuando se me acercó un hombre y me arrebató la cartera. Se llevó la cartera, pero me dejó tiradas mis cosas", contó.

Otro caso ocurrió en un pasaje de la colonia, cuando un grupo de vecinas estaban reunidas afuera de la vivienda de una de ellas y fueron sometidas por dos hombres que les robaron sus pertenencias, que incluían teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Consultado al respecto, el oficial en turno de la Policía manifestó: "Nadie ha denunciado. Eso es lo malo, que como no hay denuncias, no podemos investigar".