Denuncian asaltos en paradas de buses

E studiantes de una universidad privada ubicada sobre la segunda calle oriente y la cuarta calle poniente en la ciudad de San Miguel, denunciaron que desde hace dos semanas han sido víctimas de asaltos en el sector.Según las universitarias, entre las 4 y 6 de la tarde, un grupo de jóvenes llegan armados a dos paradas de buses de buses que se encuentran en los alrededores de la universidad, les piden dinero o el celular a cambio de no atentar contra sus vidas.

"Estaba esperando la ruta 4 cuando uno de ellos se levantó la camisa y me enseñó una pistola. Me dijo que no gritara y que le diera todo lo que andaba, pues no me negué y le entregué mi celular y billetera. Ese día me quedé sin la moneda para irme en el bus", contó Johanna N., estudiante de Ciencias Jurídicas.

Otra alumna aseguró que los delincuentes son jóvenes de aproximadamente 18 y 20 años, usan en su mayoría pantalón de lona y tenis blancos.

"Ellos ya saben quienes andan buen teléfono. Últimamente lo que hemos hecho es salir en grupo o paganos taxi. Cuando los compañeros no nos pueden acompañar, mejor hacemos el sacrificio y pagamos un taxi", relató la estudiante.

Al indagar sobre estos casos en la Policía Nacional Civil (PNC) de la delegación migueleña, informaron que no existe una denuncia formal que haya sido presentada por alguna de las víctimas.

Sin embargo, aseguran que se encuentra investigando los casos y para ello se han auxiliado de las cámaras de seguridad en la zona e investigadores policiales vestidos de civil, se suben en la mayoría de las rutas de San Miguel.

Pero no determinaron si ya han identificado a posibles sospechosos de cometer este tipo de hechos contra las alumnas.

La Policía ha detectado que las zonas favoritas para abordar las unidades colectivas son las parada de buses de la colonia Ciudad Pacífica, Ciudad Real, Parque Eufrasio Guzmán del centro de San Miguel, la avenida Roosevelt y la segunda calle oriente, precisamente en la zona donde las estudiantes se han quejado de haber sufrido los asaltos.

Por lo tanto, todas las rutas de buses y microbuses que transitan por esos lugares son constantemente asediadas por estos criminales, indicó una fuente policial,que recalcó la necesidad de que las víctimas denuncien.