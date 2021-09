Denuncian ataques desde CAPRES hacia el gremio periodístico

La Mesa de Protección a Periodistas denunció que los últimos ataques del presidente de la República, Nayib Bukele, y el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, son preocupantes por ser un discurso de odio que alienta la violencia y por tener el control total de "torcer la ley".

La Mesa informó de dos casos recientes de ataques desde CAPRES .El más reciente fue el del supuesto involucramiento del directivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), William Gómez, en la destrucción de un cajero Chivo en la marcha que realizaron varios sectores el pasado 15 de septiembre.

El domingo pasado el presidente de la República publicó en su cuenta de Twitter videos y fotografías que vinculaban supuestamente a Gómez con el hecho.

Pero el directivo desmintió dichas acusaciones y aseguró que él no es la persona del video,lo cual resulta obvio porque se notan muchas diferencias entre él y la persona que presentó Bukele.

"Es evidente que la persona que aparece en el video no soy yo. Lo que se busca desde CAPRES es desprestigiar a la APES, porque está condenando las agresiones contra el gremio periodístico. Desde esa perspectiva le exijo al presidente de la República una disculpa pública contra mi honor, porque me está vinculando a un delito que no he cometido", aseveró.

Otro caso fue el de la amenaza del asesor jurídico de CAPRES, Javier Argueta, hacia la revista digital Gato Encerrado, a la cual le exigió revelar la fuente de una noticia que revelaba una reunión que tuvo el abogado con magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), momento antes que la Sala de lo Constitucional revelara una resolución que avalaba la releección presidencial.

La Mesa aclaró que los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes. según tratados internacionales y leyes locales. y que lo dicho por Argueta sobre la inconstitucionalidad 91-2007 es una interpretación a conveniencia.

"Aquí el tema no es ignorancia, aunque de esa haya bastante en CAPRES. El tema es la malicia y la ilegalidad a la que está dispuesto a llegar el gobierno para dilatar la libertad de prensa en El Salvador", denunció César Fagoaga, presidente de la APES.

Herbert Serafín, de FESPAD,dijo que la interpretación de Argueta es preocupante y que "no sería de extrañarse que sea interpretada para poder criminalizar el trabajo periodístico". No descartan recurrir a instancias internacionales .