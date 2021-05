Denuncian atención precaria en sistema público de salud

Carlos (nombre ficticio) se sintió con fiebre y cansancio. Por su estado, el 25 de marzo buscó atención en la Unidad de Salud Barrios, pero el personal de seguridad privada no lo dejó ingresar porque llevaba fiebre. "Le negaron el acceso, nos regresamos a casa y le dimos medicina para bajar la fiebre, pero a los dos días lo volvimos a llevar", declara la cuñada de Carlos, a quien nombraremos Esperanza.

El 27 de marzo, Carlos buscó por segunda vez asistencia médica en la misma Unidad. De nuevo, por la fiebre, esta vez fue el equipo médico que desistió darle atención, afirma la cuñada.

"Como nos regresaron a la casa, decidimos llevarlo a un hospital privado que está sobre la 25 Avenida Norte. Ahí tampoco querían recibirlo, pero le hicieron una prueba covid y como salió negativa nos hicieron la referencia de nuevo, para la Barrios", rememora Esperanza.

Con la prueba negativa, una doctora lo atendió y le diagnosticó dengue. Luego de 15 días y estando más grave, Carlos volvió a consultar. "En el hospital privado le hicieron más exámenes, entre ellos el de leptospirosis y salió positivo", cuenta la cuñada.

Del hospital privado lo refirieron de urgencia al Hospital San Rafael. Ahí el equipo de salud lo iba a ingresar a la sección de pacientes covid: "mi hermana, la esposa de Carlos, dijo que no podían hacer eso porque el de por sí ya iba débil y si se contagiaba se iba a morir", explica Esperanza.

Ante su negativa, el personal de salud no lo recibió. "Volvimos al hospital privado, donde lo comenzaron a tratar por siete días, pero al terminar el tratamiento no se veía mejoría. En una consulta llegó con 20 % de oxígeno y le hicieron de nuevo la prueba covid, que salió negativa. Al ver el caso, el médico que lo atendía logró que con sus contactos que lo ingresaran al Hospital Zacamil", cuenta la cuñada.

La noche de su ingreso al Zacamil, Carlos pasó horas en una silla de ruedas. "Toda la noche esperó camilla. Necesitaba suero y oxígeno, ingresó con desnutrición severa. Ahora la leptospirosis le ha afectado los pulmones, tiene arritmia y una obstrucción que no sé cómo se llama, también tiene neumonía", dice Esperanza.

La noche del ingreso, el personal de salud le dijo a la esposa de Carlos que los hospitales no dan abasto así que lo trasladarían al Hospital Saldaña. "Está ingresado en la UCI por recibir tarde el tratamiento. Desde que se llevó a la Unidad de Salud por primera vez y el ingreso fueron 28 días", menciona su cuñada.

Para ella, hacer pública su experiencia permite exponer que "no hay una atención de calidad como en teoría se dice. No es cierto que el sistema de hospitales esté bien, excelente; eso no es así. Hay personas con otras enfermedades aparte de covid y no están recibiendo atención a tiempo", señala la pariente de Carlos.

La familia sostiene que un diagnóstico temprano pudo evitar esta situación delicada. "Desde que se llevó a pasar consulta por primera vez y su ingreso fueron 28 días, y eso porque hicimos prestamos para que fuera atendido en lo privado, que es donde hicieron los exámenes, pero otras personas sin esos recursos fallecen", dijo la cuñada.