Denuncian bloqueo a empleados de alcaldía de Mejicanos

Empleados de la alcaldía de Mejicanos compartieron esta mañana que han sido objeto de bloqueos por parte de la nueva gestión de la comuna, luego que más de 100 personas huberan sido borradas del sistema de marcación y, por tanto, no pudieran retomar sus labores diarias para hoy.

A través de la cuenta de Twitter “Mejicanos Informa” dieron a conocer que son más de 100 personas las afectadas. Estas no pudieron marcar su entrada y posterior a ello fueron sacadas de la municipalidad por agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).

En fotos compartidas por la misma cuenta puede verse al grupo de empleados afuera de la alcaldía tras no poder marcar ni trabajar, y a agentes del CAM custodiando la entrada al lugar.

“Ya no podemos marcar. No aparecemos en marcación. Estamos denunciando despidos injustificados, acoso laboral, maltrato, violación a los derechos laborales, intimidación. Nosotros nos estamos manifestando no a través de alguien, sino como emplados municipales. Lo hacemos porque tenemos derecho a nuestro trabajo y necesidad”, apuntó Karen Suncín, una de las personas afectadas por los despidos.

“Como pueden observar, hay bastantes mujeres que somos cabezas de hogar, somos madres solteras Tenemos que llevar alimentación para nuestros hijos y nuestra familia”, apuntó Suncín.

Asimismo, las empleadas manifestaron que no ha existido ninguna notificación de parte de la nueva gestión municipal, encabezada por Saúl Meléndez (Nuevas Ideas), para comunicarles que están despedidas. “Nadie se nos ha acercado. Únicamente, los agentes que están acá del CAM nos han prohibido el ingreso a las instalaciones de la alcaldía. Nos están tratando mal, como que no hemos sido compañeros, como que no tenemos derecho a nuestro trabajo”, indicaron.

“Él (alcalde Saúl Meléndez) en sus entrevistas manifiesta que no ha despedido a nadie. Quisiéramos si no es él quien ha despedido, quién ha tomado la decisión, entonces; quién es la máxima autoridad”, reclamaron las empleadas.

Estas comentaron que las áreas más afectadas por los despidos son las de mantenimiento, saneamiento, barrido, transporte, promoción social, comunicaciones; puestos que no son de confianza en las alcaldías.