Denuncian captura arbitraria de joven futbolista de segunda división

Familiares y amigos catalogaron como "arbitraria" la captura de Franklin Noé Hernández, futbolista del equipo Fuerte San Francisco de la segunda división del fútbol profesional salvadoreño, ocurrida el domingo 22 de mayo en el caserío Llano Grande, cantón Corralito del municipio de Corinto, en Morazán.

Blanca Hernández, madre del joven, manifestó que la Policía Nacional Civil (PNC) llegó a su casa de habitación en horas de la tarde buscando a Franklin para "hablar con él", según le manifestaron. En ese momento, el futbolista de 19 años no se encontraba en la vivienda, por eso, le llamó por teléfono y Franklin accedió a hablar con las autoridades. "Mi hijo andaba por San Francisco Gotera porque él solo pasaba jugando fútbol, cuando le llamé, me dijo: ya voy a ir porque al final yo no le debo nada a nadie, voy a ir a conversar con la policía", dijo.

La mujer asegura que las autoridades únicamente le mostraron una fotografía de hace cuatro años del joven con la que lo vinculan a pandillas, en esa imagen aparece acompañado por otras personas, según su madre, unos primos.

"Me dijeron que solo por esa foto lo andaban buscando, sin embargo, mi hijo es un joven sano, él no fuma, no toma alcohol ni anda en nada, uno conoce a sus hijos, él solo se dedica a jugar fútbol", añadió.

Explicó que tras conversar con el joven, los agentes le dijeron que se lo llevarían detenido "por estar vinculado a pandillas y que solamente estaban cumpliendo la ley".

Franklin Hernández es jugador de Club Deportivo Fuerte San Francisco de Morazán desde hace un año y según una fuente interna del equipo, "ya estaba contemplado dentro de la planificación de la siguiente temporada debido a su buen rendimiento".

"Es un cipote sano, se le nota que es una persona sana, y no anda en nada malo, deportivamente es buen jugador, nunca faltaba a los entrenos ni a los partidos", añadió la fuente.

Mientras que, el equipo publicó un comunicado de prensa apoyando al jugador y pidiendo a las autoridades su pronta liberación.

Hernández se encuentra detenido desde el domingo 22 de mayo en las bartolinas policiales de San Francisco Gotera, Morazán, por el delito de organizaciones terroristas, según el informe policial, es miembro activo de una estructura criminal.