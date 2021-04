Denuncian citas tardías para recibir segunda dosis de la vacuna CoronaVac en El Salvador

Varios salvadoreños que ya recibieron sus primeras dosis de la vacuna CoronaVac están advirtiendo que las citas para que les coloquen las segundas dosis están fuera del margen de tiempo establecido por la casa fabricante para completar el esquema de vacunación.

De acuerdo con la farmacéutica china Sinovac, que ha desarrollado la vacuna, las segundas dosis deberían ser colocadas 28 días después de la primera dosis.

Los afectados, sin embargo, han revelado que las citas les han sido programadas para entre 35 y 43 días.

"La dosis que me aplicaron en la unidad de salud es la CoronaVac, cuya segunda dosis debe ser aplicada 28 días después, pero la citas para la segunda aplicación aquí las están programando con 38, 40 y hasta 43 días de intervalo", señaló Bernardino Turcios.

El denunciante detalló que su cartilla de vacunación tiene en la fecha de su primera dosis el día 17 de abril, pero la fecha para la segunda dosis se la calendarizaron para el 25 de mayo, 38 días después.

"No me fijé cuando me entregaron la cartilla, pero luego hice cuentas y volví al centro de vacunación para preguntar y no supieron resolverme ni explicar. Hace unos días llamé por teléfono y solo me dijeron que si en el sistema así me asignaba, pues, que esa era la fecha y la hora a la que debía llegar", criticó.

"Yo seguí insistiendo al 132 y casi a la semana me reprogramaron. Con la nueva fecha, recibiré la segunda dosis 30 días después de la primera", agregó.

Un caso similar comentó el sexagenario Andrés Cerna, quien se presentó al centro de vacunación en un hospital de referencia en la capital.

"Yo no sabía que la segunda dosis debe recibirse a los 28 días. En mi cartilla dice que la primera dosis me la pusieron hoy 22 de abril y que la segunda la tengo el 24 de mayo", detalló, 32 días después.

Otros casos similares se reportaron en vacunatorios en San Salvador y en La Libertad. En Antiguo Cuscatlán, por ejemplo, se verificó que algunas cartillas tenían fechas para recibir la segunda dosis con tiempos de entre 33 y 36 días después de la primera dosis.

RIESGOs: PÉRDIDA DE EFICIENCIA Y SURGIMIENTO DE CEPAS MUTANTES

"La vacuna CoronaVac se aplica la segunda dosis de 14 a 28 días. Si yo me tardo más que eso estoy violentando la norma, sin ningún estudio. Si a usted no le vacunan con la segunda dosis en 28 días, si se tardan más de eso, hay un montón de riesgos que pueden interferir con la eficiencia de la vacuna", explicó el infectólogo Jorge Panameño.

Otro de los riesgos de no respetar los tiempos entre las primeras y las segundas dosis de las vacunas contra el covid-19, además de la disminución en el efecto de la vacuna, es el hecho de que propician el surgimiento de nuevas cepas mutantes del coronavirus, según anotó el especialista.

"Si yo voy a violentar las normas, debo estar sabedor de los riesgos. Aquí el que está tomando las decisiones debe saber lo que está haciendo. Hay denuncias, en redes sociales, que les han dejado citas para 58 días después para la segunda dosis de Coronavac. ¿Por qué? ¿Es un error? Las autoridades deben aclarar qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo esto", reprendió el médico.