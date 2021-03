Denuncian compra de voluntades en Colectivo Florenzi

El Colectivo Femenino Florenzi “Mujeres Organizadas en Resistencia” denunció este lunes que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, intenta comprar la voluntad de varias mujeres que formaban parte del grupo a cambio de que cesen su protesta.



Maritza Ramírez, una de las afectadas por el impago de la ex fábrica Florenzi, dijo que no han recibido ayuda por parte del Ministerio de Trabajo y que eso ha generado problemas internos que han causado la división del Colectivo. Además, aseguró que el ministro no las quiere atender porque ha dicho que son guerrilleras.

“Él (Rolando Castro) se había comprometido a platicar con nosotros. Venimos a Catedral sin ofender a nadie y parece que eso no le pareció a él, porque incluso dice que no nos recibe porque no platica con gente guerrillera. Eso nos ha molestado, porque nosotros esperábamos una respuesta tanto del gobierno como del ministro”.



Sobre estas declaraciones, el ministro negó que fuera así y dijo que “para nada, aún las estamos apoyando en todo lo que necesitan”. Pero varias de las ex trabajadoras aseguraron que el Ministerio de Trabajo está ayudando solo a un sector. Aclararon que son compañeras que abandonaron la causa del colectivo y que ellas representan intereses personales. Además, dicen que desconocen los puntos acordados con el ministro Castro.



Nury Ramírez, exlíder del movimiento de trabajadoras, admitió que se reunió con Castro y que les está ayudando con la problemática que había denunciado. También dijo que junto a otras 55 mujeres se reunieron en una mesa de diálogo con el ministro, el pasado 25 de febrero.



“Rolando Castro ha ayudado en el marco legal que se le permite. Solo el hecho de entrar a hacer la mesa de diálogo para ver qué salida se le da la problemática es muy importante. Ha nombrado al licenciado Marvin Juárez para que le de seguimiento al proceso”, aseguró.



Sobre los puntos que se han tratado en la mesa de diálogo, Ramírez dijo que el ministro las está ayudando con las demandas en los juzgados de lo laboral, las cuales no tenían avance hasta finales del mes pasado. “Van a dirigir una carta de parte del ministro para los juzgados Cuarto de lo Laboral. Allí están muy lentos nuestros procesos y él ya lo hizo”, afirmó.



“Hay otros puntos de agenda, pero quiero mantenerlo en total reserva para que no se estropee nuestro trabajo, que al final en su momento se dará a conocer”, aclaró. El otro grupo sigue instalado en la ex fábrica Florenzi.