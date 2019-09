Denuncian daños en 40 cámaras de vídeo en San Miguel

Ochenta y siete cámaras de videovigilancia se encuentran ubicadas en las entradas, salidas y en la avenida Roosevelt como parte de la estrategia para prevenir hechos delictivos en la cabecera departamentos, sin embargo, fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) aseguraron que 40 cámaras instaladas en zonas estratégicas de la ciudad, no están funcionando.

"Se está investigando un caso de un motociclista que fue asesinado. En este caso, supuestamente están involucrados unos agentes del 911. Los familiares dicen que en un control vehicular le dispararon al motociclista, pero no hubo control (vehicular) y como las cámaras no funcionan entonces no se puede ver como ocurrió el hecho", dijo un investigador policial.

Agregó que las cámaras de videovigilancia son de gran ayuda para facilitar el trabajo de investigación y evitar que los delincuentes comentan hurtos, robos, privación de libertad y asesinatos.

Al respecto, la alcaldía de San Miguel confirmó que hay cámaras que se encuentran sin funcionar, pero aseguran que desde el 1° de agosto comenzaron a repararlas.

"Me dicen que ya han reparado la mayoría, solo hay 10 que falta que reparen. Estás cámaras se dañan por las tormentas, accidentes que ocurren en la Roosevelt y vandalismo", informó el área de comunicaciones de la comuna.

Agregó que en julio una mujer identificada como Andrea María Soto falleció en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Avenida Roosevelt, en el sector conocido como el Triángulo, cuando su vehículo chocó contra los separadores y colisionó con el muro de una casa y un poste.

Según la alcaldía migueleña, en este accidente fueron dañadas ocho cámaras de vídeovigilancia, aún cuando el vehículo solo impactó en un poste del tendido eléctrico.

Agregaron que para poder recuperar las cámaras dañadas y los puntos a donde estaban colocadas, la alcaldía tuvo que contratar a una empresa que les ofreció un seguro por daños o robo en las cámaras de vídeovigilancia. El contrato vencerá en diciembre, pero se informó que harán una prórroga.

"A finales de julio el concejo aprobó la contratación de la empresa para el seguro de las cámaras. Ahora todos los meses se les dará mantenimiento, que consiste en limpiarlas", dijo Mélida Araniva, jefa de comunicaciones de la alcaldía de San Miguel.