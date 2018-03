Denuncian deficiencia de agua en Metapán

Lee también

Los pobladores de diferentes barrios y colonias de Metapán (Santa Ana) se quejan ante la falta y deficiencia del servicio de agua potable en sus hogares.Habitantes de los barrios Las Flores, Santa Cruz y El Calvario han tenido problemas para obtener el líquido, desde octubre del año pasado.Según una habitante, el problema con el agua no es nuevo, ya que por años ha habido deficiencia y poca salubridad.“El recibo no falla cada mes y lo otro es que no podemos beberla, solo sirve para tareas del hogar”, agregó la afectada.Los metapanecos afirman que para consumir deben comprar agua envasada, porque las tres fuentes de distribución no producen un líquido apto para el consumo humano.“No podemos beberla, dicen que trae heces, residuos de hierro, cal, cemento, polvo o tierra por eso es mejor prevenir y comprar agua embotellada”, expresó otro.Las autoridades municipales afirmaron que ellos no administran el servicio de agua potable de la ciudad de Metapán y no pueden afirmar o negar los señalamientos realizados por la población.Se trató de conocer la versión de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), pero como en ocasiones anteriores no se pudo obtener respuesta.Los metapanecos se organizarán para solicitar ayuda y buscar a alguna institución que les oriente para obtener solución a un problema que les afecta desde hace varios años.