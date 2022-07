Denuncian despido injustificado en Centros Penales

Personal civil que fue despedido del Centro Penitenciario La Granja, ubicado en el departamento de Cabañas, denunció la arbitrariedad en el cese de sus cargos y manifestó que la verdadera razón es "porque quieren meter a gente de centros penales".

Los despidos iniciaron el 8 de julio y siguieron esta semana, hasta contabilizar ya más de 15 despidos, según dijo uno de los afectados a LA PRENSA GRÁFICA.

Un extrabajador de la granja de rehabilitación de Ilobasco denunció al menos 15 despidos injustificados de personal de diferentes áreas. Además, comentó que las autoridades también realizan estas acciones en otros centros penitenciarios como Izalco, Mariona y Quezaltepeque.

"Todos los despidos los han justificado con que supuestamente son puestos de confianza, pero no es así, son cargos que nada tienen que ver con eso", expuso el trabajador afectado, quien también comentó que a ninguna de estas personas les dieron indemnización.

Aseguró que lo más seguro es que se trate de una "justificación" para contratar a "su propia gente". El denunciante llevaba 17 años trabajando en la granja y relató que también conoce el caso de un compañero al que solo le faltaba un año para jubilarse y aun así fue despedido.

"Me dijeron que me iban a separar de mi cargo, pero cuando esta persona me entregó la hoja de separación del cargo yo no la quise firmar porque expresaba lo mismo, que supuestamente era un cargo de confianza. Cuando la cuestioné me dijo que yo decidiera si quería recurrir a alguna instancia, pero que ellos no podían hacer nada", expuso.

Cuando el afectado intentó apoyarse en el Ministerio de Trabajo le dijeron "aquí no tenemos nada que ver con empleados públicos, nada podemos hacer por ustedes".

Otro de los afectados que no quiso que se publicara su nombre por temor a represalias, informó que la nota de despido, que iba firmada por el viceministro de Justicia, Osiris Luna, no tiene sentido con los argumentos, pues también le dijeron que desempeñaba un "cargo de confianza", pese a que no implicaban cargos de toma de decisiones.

Aseguró que los cargos que ha tenido a lo largo de los años de trabajo en la granja no son cercanos a jefaturas y altos cargos, sino que son de mantenimiento, servicios y como motorista.

Él se lamenta ya que tiene enfermedades crónicas y no sabe cómo hará en los próximos meses para mantenerse. Aseguró que ni siquiera les pagarán la indemnización, una situación que comparó con los más de 400 personas despedidos de la Policía Nacional Civil, quienes están en la misma situación.

Explicó que la intención es sacarlos del lugar para meter a "gente de confianza de ellos". "Es algo ridículo lo que ellos (Centros Penales) han hecho, solo quieren meter gente de penales y quitar a los civiles que les hacen estorbo, no tenga duda que los despidos seguirán" , aseguró.

Para esta nota se pidió la versión de Centros Penales, pero no respondieron.