Denuncian despidos en Asamblea: "No estamos de acuerdo en que vayan a quitar a buenos trabajadores para dejar aquellas supuestas plazas fantasma"

30 trabajadores de la Asamblea Legislativa han sido despedidos sin el debido proceso, denunció este jueves el secretario general del Sindicato de Trabajadores del órgano legislativo Luis Ortega.

"A alrededor de 30 trabajadores les han dicho que se vayan para sus casas y no hay salarios este mes. Eso es un despido. Yo les diría a los trabajadores: preséntense todos los días a su trabajo, y si quieren despedirlos que les hagan un despido con el debido proceso, notificándoles y diciéndoles porqué les están despidiendo, porque eso no puede ser posible", dijo Ortega en una rueda de prensa esta mañana.

Agregó que "la mayoría de oficinas están sin funciones, están en una incertidumbre" y que "como trabajadores estamos en una situación complicada". "Por ejemplo, protocolo, todos aquellos que han funcionado y han hecho su labor importante por años los tienen ahí sin funciones... televisión, por ejemplo, radio, la mayoría de oficinas, incluso Recursos Humanos, no pueden hacer nada porque administrativamente no hay jefe, no hay una dirección. Tenemos seis días y sabemos que han tenido una prioridad para plenarias pero ya tendrían que haber asignado algunos jefes y direcciones. Esto está llevando a un caos y a una situación de nervios y estrés terrible", acotó.

El sindicato, a través del secretario general, expuso su desacuerdo con que "vayan a quitar a los buenos trabajadores que han cumplido y vayan a dejar aquellas supuestas plazas fantasma".

En marzo, el sindicato denunció la existencia de unas mil plazas fantasma y la Fiscalía realizó un allanamiento que duró varios días para recabar pruebas en la investigación. Se conoció que GANA, con 238 plazas, tenía el mayor número de empleados por diputado en el órgano legislativo. "Realmente es una cantidad sumamente alta, sorprende porque, al menos yo, no tenía conocimiento que fuese una cantidad tan grande", indicó entonces el diputado Numan Salgado.

Días después, el alcalde electo de GANA en Sensuntepeque, José Santos Alfaro Echeverría, que recibe una salario de $1,600 como empleado de la Asamblea Legislativa. "Les voy a contar, es que en aquel entonces, cuando a mí me buscaron cuando para candidato a alcalde, yo les pedí ayuda aunque fuera para la gasolina, entonces cuando yo vengo a ver, yo ya aparezco como empleado de la Asamblea", dijo Alfaro Echeverría.

"Mucha gente que trabajamos acá hemos visto que hoy han inundado esta institución con personas que nunca habían venido. Simplemente nunca habían estado laborando aquí. Cómo es posible que a personas que han estado laborando por años las quieran despedir y van a incrustar a personas que no habían cumplido con sus labores por años", dijo este jueves el secretario general del Sindicato. Aclara que no hay información y desconoce la situación laboral de las nuevas caras.

Ortega expuso que han enviado cartas al presidente del órgano legislativo y al presidente de la República pero no ha habido quién se las reciba; esperan un acercamiento para dialogar y si no advierten que tomarán acciones legales.

"Nos oponemos rotundamente y vamos a dar una batalla decidida. Vamos a luchar ante las instancias legales que puedan ser, aunque ahora los tres órganos de estado los tenga el Gobierno. Implica que hay una condición complicada pero a pesar de eso vamos a hacer una batalla por defender la vida", advirtió.