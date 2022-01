Denuncian despidos por falta de fondos para pagos en alcaldías de Sonzacate e Intipucá 

Empleados y exempleados de la alcaldía de Sonzacate, en Sonsonate, cerraron la mañana de este miércoles 5 de enero las instalaciones del palacio municipal en protesta por los despidos realizados por el concejo municipal que encabeza el alcalde Marvin Sánchez, del partido Nuevas Ideas.

Dijeron que el cierre de la alcaldía continuará hasta que el alcalde establezca una mesa de diálogo para tratar sobre el reinstalo de los empleados cesados.

Son 19 empleados que laboraban en áreas operativas y administrativas los que fueron notificados el pasado 29 de diciembre de que serían despedidos de sus puestos. Según los afectados, no recibieron ninguna justificación por parte de la alcaldía sobre su cese laboral.

Foto LPG/ Óscar Reyes.

“Nos han dicho que nos despidieron por no inflar la planilla salarial de este año, pero sabemos que ya tienen nuestros reemplazos y que sí hay dinero en las arcas de la alcaldía. Algunos empleados fueron notificados de su despido cuando estaban incapacitados”, comentó uno de los exempleados, quien prefirió el anonimato.

Denunciaron que no es primera vez que la actual administración realiza despidos, ya que recordaron que en mayo del año pasado, a pocos meses de haber tomado posesión, despidieron a personal administrativo.

Foto LPG/ Óscar Reyes.

Se buscó la opinión del alcalde sobre esta situación, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta; aunque, el funcionario dio declaraciones a un medio local sobre este tema, y afirmó que esta situación se debe a la falta de recursos económicos en la alcaldía.

“Vamos a prescindir de diez personas que se les vencía el contrato el 31 de diciembre. Vamos a dejar de renovarlos porque no tenemos la capacidad financiera para seguir manteniendo el pago de esta planilla en el 2022”, manifestó el alcalde.

Agregó, que otros nueve empleados que sí tenían contrato vigente, no continuarán laborando para la municipalidad debido a que se suprimieron sus plazas siempre por falta de fondos. Además, arremetió contra estos últimos señalandolos de haber cometido faltas graves en sus labores.

Explicó, que como nueva administración contaban con dos alternativas para remediar la situación, las cuales eran la reducción de personal o el impago de salarios, alegando ser un problema heredado por la administración anterior.

Mientras que en la alcaldía de Intipucá, en La Unión, 12 empleados denunciaron que fueron despedidos de manera arbitraria. Aseguraron, que el pasado 17 de diciembre les notificaron que la comuna ya no estaría percibiendo la misma cantidad del fondo FODES y que les era imposible sostener esas plazas.

Foto LPG/ Emanuel Boquin.

Carlos Argueta, quien laboraba como jefe del área de turismo, dijo que por tratarse de despidos injustificados exigen al alcalde Leonzo Gallo, del partido PCN, ya sea la reubicación en sus puestos o el pago total de su indemnización completa y no por cuotas.



"Como trabajadores solo exigimos nuestros derechos ,desde el lunes no nos han dejado entrar a la alcaldía y no debería de ser así,algunos de nosotros tenemos enfermedades crónicas " dijo.

Foto LPG/ Emanuel Boquin.



Por su parte, el alcalde Leonzo Gallo manifestó durante una reunión que sostuvo con los empleados, que la supresión de plazas se ha realizado debido a la falta de fondos en la municipalidad, pues para sostener las plazas la comuna necesita un monto de $28,000 y actualmente solo reciben $16,000. Las partes continúan reunidas para buscar un acuerdo.

Foto LPG/ Emanuel Boquin.