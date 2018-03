Denuncian destitución de médicos del Hospital Rosales

Lee también

El Colegio Médico de El Salvador junto al Sindicato de Médicos del Hospital Rosales (SIMEHR) denunciaron ayer el fallo arbitrario de la comisión del servicio civil que determinó la destitución de sus cargos en el Hospital Nacional Rosales del doctor Rafael Menéndez Minervini, cirujano, y del doctor Ricardo Gómez, ortopedista.“Las autoridades, con la destitución de nuestros colegas y el acoso a nuestro gremio, solo pretenden callar a quienes con valentía denunciamos la crisis en el sistema de salud todos los días y eso no vale, no es justo, por cuanto ese tipo de situaciones no debería –creemos nosotros– ser sujetos de esa persecución a la que nos estamos viendo sometidos”, dijo el presidente del Colegio Médico, doctor Juan Antonio Tobar.La directora del Comité de Defensa Gremial, Marta Évelyn Mena, explicó que los casos de destitución han sido ilegales, ya que no se respetó el proceso, como son los canales de comunicación.“El doctor Minervini ya fue sancionado, por lo tanto no puede ser sancionado dos veces según la ley. El doctor Menéndez Gómez va sobre tres años sin salario en el hospital, operando a la población más necesitada y con cirugías complejas. Ya fueron sancionados, con descuentos; es más, se les ha descontando el doble de los salarios”, argumentó la doctora Mena.Los médicos explicaron que la comisión del servicio civil está conformada por tres personas: uno es nombrado por el director del hospital, el otro por el Tribunal del Servicio Civil y el representante de los trabajadores .“Sencillamente el director dijo que no le daba posesión. Eso es totalmente ilegal. Así es como con dos votos, porque la doctora Mena era suplente... Con dos votos decidieron ilegalmente iniciar el proceso de destitución: eso se llama violar la ley, autoritarismos, irregularidades que quieren usar en contra de nosotros”, reiteró el secretario general del SIMEHR, Alcides Gómez.Ayer mismo se entregó un escrito donde se solicitó la revocatoria de dicha medida. Si esto no es atendido, acudirán a un litigio a través del Tribunal del Servicio Civil. Si las anteriores medidas administrativas no dan resultados, recurrirán a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).El doctor Tobar enfatizó en que lo que están viviendo los galenos “es parte del plan de represión que están haciendo las autoridades ministeriales y el director del Hospital Rosales. El doctor Menéndez Minervini fue llevado a un juzgado y a una cámara de lo Civil, igual que a nosotros. Pero, como no lo lograron a ese nivel, están buscando que a un nivel más bajo de la legislación lo quieran destituir del Hospital Rosales”.Según SIMEHR y el Colegio Médico, esta serie de medidas en contra de sus colegas son por las denuncias realizadas durante los últimos años, por el mal manejo administrativo –como ellos le llaman– a lo que realiza a escala nacional el Ministerio de Salud (MINSAL) y dentro del Hospital Nacional Rosales.“No les gusta, porque hemos dicho que son incapaces y que están usando mal el presupuesto de Salud son ellos, y lo que quieren es callarnos. No lo van a lograr, a menos que nos maten”, sostuvo el secretario general del SIMEHR.Por su parte, el Colegio Médico hizo un llamado enérgico a las autoridades ministeriales, para que cese la represión contra el gremio médico y evitar en un futuro que se presenten situaciones similares.“Creemos que no se están tomando las medidas adecuadas en lo administrativo, ni en la dotación del presupuesto adecuado. Ese déficit de $17 millones lo pagarían muy caro nuestros pacientes, porque además de eso, ya nuestro presupuesto de Salud es deficitario”, destacó Tobar.SIMEHR y el Colegio Médico se comprometen a seguir denunciando la incapacidad administrativa de las autoridades del Hospital Rosales, el desabastecimiento de medicamentos, la falta y el deterioro del equipo médico, que reiteraron es insuficiente para atender la demanda de la población salvadoreña.