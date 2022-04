Denuncian detención de Emanuel Mejía, joven músico de orquesta sinfónica

Foto: Cortesía

A Emanuel Estefan Mejía Coreas, joven músico violinista de 19 años de la Orquesta Sinfónica de San Salvador, lo capturaron la madrugada del 4 de abril. El 5, fue trasladado al penal de Izalco. Desde entonces, sus familiares no saben nada de él. Así explica, a través de una llamada telefónica, Mario Mejía, su padre.

“A él lo acusan de cosas que no son”, dice Mejía. “Él trabaja conmigo. Tenemos un taller de mecánica y nos especializamos en camiones de basura”, agrega. De acuerdo con el relato del padre, a Emanuel lo capturaron mientras descansaba en una casa de la colonia Dina. Ahí, de acuerdo con el padre, había estado trabajando durante la noche.

Entre 2016 y 2019, Emanuel Estefan Mejía formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador y de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Alcaldía de San Salvador, de acuerdo con el relato de su padre.

“En la Procuraduría (General de la República) nos dijeron que se lo llevaron al Penal de Izalco”, esto, dice Mejía, es la única información que, como familia, han recibido de parte de las autoridades.

“Como aquí se andan llevando a medio mundo, pasó eso. Si yo hubiera estado ahí, quizá me llevan”, dice el padre del capturado.

“Hay un testigo de que mi hijo estaba descansando después de haber trabajado en esa casa”, explica Mario Mejía. Agrega que Emanuel no tiene ningún tatuaje que podría vincularlo con pandillas. También asegura que el joven no había reportado ninguna amenaza o problemas con vecinos. No se explica, por ende, el porqué de la captura y de la acusación.

Mario Mejía resalta la pasión de su hijo por la música. Asegura que el joven se encontraba estudiando a distancia, y que, además de dedicarse a tocar violín, dedicaba esfuerzo a la pequeña empresa familiar de reparaciones automotrices.

El padre del joven creó un perfil en Twitter para denunciar la detención de su hijo. Ahí asegura que el joven Emanuel Estefan servía en un grupo religioso y que “la música era todo para él”.

Mario Mejía solicita a distintas autoridades, incluyendo al presidente Nayib Bukele y a la primera dama, Gabriela de Bukele, la liberación de su hijo, de quien no sabe nada desde hace más de 20 días. “Él es un joven con sueños, que siempre ha servido a los demás”, dice Mejía.

Sobre este caso, la Policía Nacional Civil (PNC) aseguró en una publicación en Twitter cerca de las 5:00 de la tarde de este sábado que Coreas fue detenido junto a cuatro jóvenes en la referida colonia. Afirma que se les incautó "una pistola con municiones, 12 teléfonos, marihuana y droga conocida como cristal". Según la versión policial, el joven fue intervenido en la 39 avenida sur y 30 calle poniente.