Denuncian deterioro en lavandería de hospital San Juan de Dios

Empleados del Hospital Nacional San Pedro, en la ciudad de Usulután, denunciaron el deterioro que existe en el área de lavandería de ese centro médico desde hace mucho tiempo. Según los trabajadores, en el lugar hay filtración de agua cuando llueve, daños en el piso, cielo falso y en el portón de acceso al área.

"Todo lo observado en las fotografías son hechos reales", dijo un trabajador del hospital que solicitó omitir su identidad para evitar represalias.

"No es posible que la gente que administra el área no haya hecho el reporte de la situación, me parece extraño, y también una mala administración. El hospital aparenta tener buenas instalaciones, pero hay afectaciones", manifestó.

Varias fotografías que evidenciaban el estado en que se encontraba el área de lavandería del hospital circularon en redes sociales en los últimos días, por lo que los trabajadores informaron que tras hacerse públicas, personal de mantenimiento comenzó a arreglar los daños.

Dijeron que desconocen de dónde se obtuvieron los fondos para hacer las obras, las cuales no fue posible verificar porque no se obtuvo acceso al hospital.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) publicó en su cuenta de Twitter, el 2 de diciembre de 2020 que se habían destinado $131,123.39 para mejorar la infraestructura del hospital usuluteco, pero no detallaron las áreas a reparar.