Denuncian en FGR a ministra de Salud por violar dos leyes

El Sindicato de los Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) demandó en la Fiscalía General de la República (FGR) a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, por violentar la Constitución, ya que, según ellos, ha incumplido la ley del escalafón y la ley de vacunas.“Hemos visto que ha incumplido dos leyes: la ley del escalafón y la ley de vacunas. Eso nos lleva a entender que ella está incumpliendo sus deberes, y al incumplirlos nos vemos obligados como ciudadanos a poner la denuncia respectiva para que el fiscal general de la República realice la investigación apegada a derecho, para que se pueda demostrar si realmente la ministra, a la hora de llevar la solicitud respectiva a la Asamblea para el presupuesto general de la nación, lo hizo apegado a derecho y a las leyes”, dijo Fernando Meneces, abogado de SITRASALUD.Andrejulio Gregori, médico del Hospital Zacamil, mostró su preocupación porque en la ley de vacunas, “en su artículo 21, obliga a que no menos del 1 % del presupuesto ejecutado el año anterior –en este caso 2016– sea incluido dentro del próximo presupuesto (2017) para las vacunas. Por ley les correspondería un promedio de $40 millones y ella ha incluido un poco más de $12 millones”.Meneces reiteró que a Menjívar la ley le mandata a que cumpla con los mandatos, como lo es el pago íntegro del escalafón, así como el total abastecimiento de vacunas; sin embargo, el abogado cuestionó que el dinero “sí alcanza para darle donaciones a todas las fundaciones que pertenecen a los sectores de izquierda para favorecerse a ellos mismos y no a la población salvadoreña”.Explícitamente, SITRASALUD acudió a la FGR a exigir que la ministra rinda cuentas respecto a la solicitud y distribución del presupuesto asignado para el Ministerio de Salud (MINSAL) en 2017.“En este caso está obligado el fiscal general a pedir el antejuicio en la Asamblea Legislativa para quitarle el fuero constitucional que ella tiene y que responda como todos los ciudadanos a demostrar si se ha cometido o no hecho delictivo.... Nosotros estamos seguros de que se está cometiendo”, reiteró Meneces.LA PRENSA GRÁFICA buscó la postura del viceministro de Servicios de Salud, Julio Robles Ticas, quien dijo que como MINSAL están “ completamente libres de toda acción. Nos ampara una ley. La ley del presupuesto es una ley especial y está por sobre toda lay del escalafón. Creemos que no hemos violentado ninguna normativa institucional y estamos claros en que el Gobierno hace todos los esfuerzos por proveer a cerca del 94 % de trabajadores que ganan menos, un reconocimiento al incremento a su salario del 4 % y 5 %”.Las protestas de los diferentes sindicatos de Salud han sido una constante en los últimos meses, y en las últimas semanas han sido más desafiantes; esto, para Robles Ticas, no tiene explicación, ya que detalló: “Nos hemos reunido con casi todos ellos. Les hemos expresado cuál es el plan. Nuestro país atraviesa una crisis fiscal muy importante y debemos ser comprensivos todos. Hoy tenemos problemas, no tenemos los $26 millones, solo nos han dado $15 millones y con eso no les podemos dar a todos. Deben comprendernos”.Para la próxima semana se pretende impulsar otra demanda contra la ministra de Salud siempre por el incumplimiento de la ley al escalafón (no dijeron dónde); y así será sucesivamente hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a buscar las inconstitucionalidades que la administración del MINSAL ha producido y el daño que va a ocasionar a El Salvador.