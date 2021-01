Denuncian escasez de más fármacos

Los fármacos clonazepam, metoformina, glimepirida y quetiapina se suman a la lista de medicamentos que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha dejado de abastecer a sus pacientes desde finales de diciembre.

"Tengo diabetes desde hace 15 años y ahora me toca inyectarme insulina y también tomar metformina y glimepirida, pero no hay en las farmacias del Seguro", afirmó ayer una paciente que prefirió no identificarse.

De acuerdo con la derechohabiente, no recibe ambos medicamentos desde hace un mes, y no tiene la capacidad de comprarlos.

"En los dos gastaría $80. Lo que hecho es comprar la mitad de los dos medicamentos y reducir la dosis a una vez en el día y subirle a la dosis de insulina para mantenerme estable", dijo la mujer de 60 años.

Una situación similar manifestó también otro paciente diagnosticado con Trastorno Límite de la Personalidad. Las farmacias del ISSS no tienen quetiapina desde la última semana de diciembre, señaló.

"Lo que me preocupa es que una caja de las que me dan cuesta $100 en las farmacias y no se vende sin receta médica porque es una medicina delicada", aseguró el joven paciente, quien también se reservó su nombre.

Una voz más se sumó a la denuncia de desabastecimiento, la de Esther Ubeda, una paciente que afirmó que se iba de la farmacia del ISSS sin el clonazepam gotas que le han recetado para controlar sus convulsiones, pero que también ayuda a otros pacientes a aliviar ataques de pánico. "No queda más que esperar", anotó.