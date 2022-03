Denuncian estafas mediante sorteo de estadía en hotel de playa

Habitantes de Puerto El Triunfo, Usulután, denunciaron que han sido víctimas de una nueva modalidad de estafa a través de la entrega de boletos para supuestos sorteos de estadías en hoteles nacionales y de otros países. Según una de las víctimas, los delincuentes abordan a la personas en lugares públicos y les dan boletos, luego les llaman para decirles que han ganado y acordar una cita personal, que en su caso fue en un hotel usuluteco.

El día del encuentro piden las tarjetas de crédito y debido de las personas, supuestamente como requisito para aplicar a los premios. "Me pidieron las tarjetas y me sustrajeron $950 y sin mi autorización me inscribieron a unas membresías de un hotel del país por un monto de $4,600, que estaré pagando por cinco años" dijo la víctima.

Agregó, que además ha tenido conocimiento por medio de otras personas, que del mismo han estafado a otras personas en la zona occidental del país.

"Yo pido la devolución de mi dinero y que se rompa ese contrato de membresía a ese hotel que está gente adquirió para mi sin autorización", expresó la afectada.

A través de la unidad de comunicaciones de la delegación policial de Usulután se intentó conocer si la Policía Nacional Civil ha recibido denuncias en las que la estafa haya sido cometida del mismo modo, pero la persona encargada de la unidad no atendió las llamadas.