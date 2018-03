Denuncian extracción ilegal de arena en río

Integrantes de la Comisión Comunal de Protección Civil del Caserío La Quesera, en el cantón Chamoco, municipio de San Vicente, están preocupados por la extracción de arena que desde hace varios años se realiza en el delta del río Acahuapa. Consideran que dicha práctica traerá consecuencias medioambientales en la zona.

“Creemos que si se le va sacando arena y piedras el río se va lavando; es decir, que se amplía más y con eso nos puede traer problemas, como inundaciones. También podría provocar que no haya paso cuando llueve”, expresó un residente sin identificarse.

Santiago Crespón, jefe regional de la Dirección General de Protección Civil, confirmó que recientemente recibieron la denuncia por parte de los afectados, lo que dio paso a que ayer realizaran una inspección en lugar donde constataron lo señalado.

“Ya tenemos la denuncia, hoy (ayer) hemos venidos a realizar un recorrido al lugar, y efectivamente se está haciendo extracción de material pétreo del río, una acción ilegal que haremos ver a través de un informe al MARN (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)”, informó Crespín.

El tramo de cerca de 600 metros que está siendo explotado se encuentra en una propiedad privada, donde Jesús Renderos realiza la venta del material, según su conveniencia.

Al ser consultada al respecto tenía en su poder un “documento de resolución” emitido en 2011 y firmado por José Milton Menjívar Fuentes, técnico evaluador del MARN. “Hay requisitos que cumplí para el permiso, uno de ellos es que no se debe usar maquinaria. La arena se casa con palas, de forma manual; además, se busca que no se amplíe el río. De hecho, no fue necesario un estudio de impacto ambiental”, agregó Renderos, lo cual consta en el documento.

Dijo que la “resolución” era la misma todos los años y que solo hacen una renovación, pero que desde esa fecha (2011) “no había podido ir a hacer esos trámites al ministerio”.

El permiso es cuestionado por los lugareños, ya que aseguran que el MARN ha dado autorización (independiente de la forma) a una persona natural para que se lucre con un bien público (material del río), lo cual les acarrearía problemas futuros, dejando de esa manera vulnerable a la comunidad.

“Nosotros una vez pedimos (al ministerio) que se nos diera permiso de sacar arena de vez en cuando para poder tener algunos recursos económicos para el desarrollo de la comunidad, apoyo en funerales a la gente de escasos recursos o necesidades que hay aquí y no nos dieron”, aseguró una líder comunal del caserío La Quesera.

años de vencido tendría el permiso que mostró propietaria de terreno.