Denuncian falta de documentación en municipalidad de Coatepeque

Personal de la alcaldía de Coatepeque, en Santa Ana, denunció que los archivos digitales de distinta documentación municipal no fueron encontrados en las computadoras asignadas a las diferentes unidades de la comuna.

Hasta abril, la comuna de Coatepeque era gobernada por Jorge Rivas, del partido ARENA, y quien estuvo en el cargo durante siete períodos. Actualmente, la alcaldía es dirigida por Hugo Centeno, de Nuevas Ideas.

El 29 de enero de este año, Rivas fue sobreseído junto a 24 personas más por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana, por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.

Las fuentes municipales, que manifestaron no estar autorizados para dar una versión oficial, explicaron que durante el traspaso administrativo realizado días atrás se constató que en las computadoras no existían archivos de la documentación y solamente fue entregado un archivo físico.

“Con eso no podemos constatar que no hayan existido alteraciones porque no tenemos cómo cotejar el material físico con el digital”, explicó la fuente municipal.

Detalló, que no se ha encontrado material digital en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ni Tesorería y proyectos. “Tenemos presente el problema en casi todas las unidades pero quizá los casos más delicados son los de la UACI y Tesorería que es donde se da todo el movimiento económico de una comuna”, manifestó el trabajador municipal.

Dijeron que de acuerdo con la versión de algunos extrabajadores, la información era resguardada en memorias extraíbles USB y nunca en las computadoras.

“Cuando les dijimos que nos entregaran las USB nos manifestaron que tenían virus, les ofrecimos limpiarlas, pero nos dijeron que en esa memoria tenían documentos personales no relacionados con la alcaldía. Les dijimos que íbamos a respetar esa información y ni aun así no nos dieron la información”, manifestó la fuente municipal.

Añadió que se está recopilando la información necesaria para presentar una denuncia en la oficina de la Fiscalía, de Santa Ana, y que algunos ex trabajadores de la alcaldía pudieron cometer el delito de infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos que se castiga con prisión de dos a cuatro años.