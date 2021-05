Denuncian falta de insumos y medicinas para tratar cáncer

Pacientes con cáncer de mama que requieren los medicamentos Letrozol, Anastrozol e inhibidores hormonales denunciaron un desabastecimiento de estos fármacos en el sistema público de salud. Estas medicinas se prescriben a personas en fases tempranas de cáncer de mama.

"Desde principio de año hay desabastecimiento de medicinas para las pacientes con cáncer. Ahora la crisis es más fuerte porque al principio de año algunas tenían un poquito de reserva y a otras recibieron medicamentos para dos o tres meses, para que no estuvieran llegando al hospital, pero ahora que buscan su tratamiento no hay en existencia", dijo una integrante de una asociación de pacientes oncológicos que pidió no ser identificada.

De acuerdo con la fuente, el tratamiento con estos medicamentos puede rondar entre $200 y $500 al mes, por lo que adquirirlo por cuenta propia no es opción para muchas. "Hemos apoyado a varias mujeres porque no hay desde hace varios meses en las farmacias de los hospitales, todo este año ha sido irregular", sostuvo.

Mientras tanto, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) de Santa Ana, un médico de la entidad dijo que hay un abastecimiento irregular de jeringas para insulina. La fuente confirmó lo expuesto en una publicación en redes sociales, donde una derecho habiente denunciaba el desabastecimiento de jeringas y horas después el ISSS le entregaba los insumos.

"El desabastecimiento en la unidad médica de Santa Ana viene desde hace varios meses. Llevan unos pocos cientos de jeringas, pero para toda la demanda que hay, se terminan en un par de días y vuelven a quedarse sin nada en la farmacia. Es insuficiente las que traen, aunque ignoro si esto es a nivel de toda la institución", dijo el médico.

Se buscó al Ministerio de Salud para contrastar las denuncias sobre la falta de medicamentos, pero hasta la hora de cierre no hubo respuesta. También el Seguro Social guardó silencio.